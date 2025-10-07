У Кремлі пригрозили, що передача США ракет Tomahawk Україні стане серйозною ескалацією.

https://glavred.net/world/v-moskve-vpervye-otreagirovali-na-reshenie-trampa-po-tomagavkam-dlya-ukrainy-10704560.html Посилання скопійоване

В Москві вперше відреагували на рішення Трампа щодо "Томагавків" для України / Колаж Главред, фото: Міністерство оборони США, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

У Кремлі назвали ескалацією можливу передачу Україні ракет "Tomahawk"

Росія буде спостерігати за подальшими заявами США

У Кремлі заявили, що постачання Сполученими Штатами ракет Tomahawk Україні буде розцінене як серйозна ескалація, проте там сподіваються, що президент США Дональд Трамп прагне мирного врегулювання. Про це повідомив прессекретар диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають російські пропагандистські медіа.

Він зазначив, що зазвичай спершу відбуваються поставки озброєнь, а вже потім звучать офіційні заяви. Пєсков зазначив, що так нібито було за адміністрації Байдена, і цього разу Москва спостерігатиме за подіями.

відео дня

"Що стосується позиції Москви, вона була досить недвозначно викладена президентом Путіним в рамках дискусійного клубу "Валдай": там все чітко було сказано - це серйозний виток ескалації, який, разом з тим, не зможе змінити стан справ на фронтах для київського режиму", - сказав Пєсков.

Пєсков також підкреслив, що йдеться про ракети, які можуть мати різні модифікації, зокрема й у ядерному виконанні.

"Тому це дійсно серйозний виток ескалації", - сказав Пєсков.

Ракета "Tomahawk" / Інфографіка: Главред

Чи можуть українські літаки використовувати ракети "Tomahawk" - думка експерта

Як писав Главред, декілька бойових літаків Повітряних сил України теоретично можуть носити й запускати американські крилаті ракети Tomahawk, якщо їх передадуть, заявив авіаційний експерт Валерій Романенко в коментарі для Телеграфу.

Він пояснив, що за вантажопідйомністю такі ракети під силу нести як винищувачу F-16, так і бомбардувальнику Су-24, проте стандартні версії цих літаків не мають інтеграції для запуску Tomahawk. Водночас українські інженери вже мають досвід адаптації радянських машин (зокрема Су-24) під західні ракети — наприклад, Storm Shadow.

"Вантажність літака Су-24 дозволяє брати такі ракети. Максимальна вага "Томагавка" близько 1500 кілограм і кореневий пілон цього літака може витримати таке навантаження", — пояснив Романенко.

Передача "Томагавків" Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість передачі Україні ракет Tomahawk. Під час брифінгу 6 жовтня у Білому домі Трамп зазначив, що вже "майже ухвалив рішення", однак перед цим хоче отримати відповіді на кілька запитань, зокрема щодо планів використання цих ракет українською стороною.

За словами народного депутата Єгора Чернєва, Сполучені Штати можуть передати Україні обмежену кількість ракет "Томагавк", але їхнє застосування одразу не буде дозволене.

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв, коментуючи можливість передачі Україні Tomahawk, зауважив, що зміна риторики Дональда Трампа щодо Росії відбулася надто швидко, аби можна було говорити про реальний поворот у його політиці.

Інші новини:

Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред