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Експерт назвав реальний крок, який можна використати для залякування Угорщини

Аліна Дембіцька
1 листопада 2023, 03:00
Щодо поведінки Угорщини є відповідні механізми, але вони не застосовуються, підкреслив Коломієць.
Орбан
Експерт назвав реальний крок, який можна використати для залякування Угорщини / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Угорщину неможливо виключити з Євросоюзу. Країна має сама прийняти рішення про добровільний вихід зі складу ЄС. Так, як це відбулося після референдуму у Великій Британії у 2016 році. Про це в інтервʼю Главреду розповів президент Центру європейських та трансатлантичних студій Олексій Коломієць.

"Це можливо за умови добровільного рішення про вихід країни-члена зі складу ЄС, а вже потім можна говорити про певні механізми та часові рамки. Але примусового виключення у договорах немає. При цьому в Лісабонському та інших договорах містяться механізми уникнення блокування якоїсь однієї країни чи групи країн. Відповідно, щодо поведінки Угорщини є відповідні механізми, але вони не застосовуються", - зауважив Коломієць.

За його словами, ЄС прикривається іншими статтями цього договору, де рішення в сфері зовнішньої політики приймаються обов'язково одноголосно всіма країнами. Хоча є механізми уникнення цих ситуацій, які були застосовані раніше.

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"Наприклад, під час так званої боргової кризи, яка поглинула Грецію, країна була на межі виходу з Єврозони. Тоді такі механізми знаходили, бо була політична воля. Зараз політичної волі на це немає", - сказав експерт.

Він підкреслив, що силового виключення країни проти її бажання немає. Можна спробувати виключити Угорщину з Рамштайну. Це дасть сигнал про те, що Угорщина не має бути серед тих, хто підтримує Україну.

"Жодних сумнівів, що за зачиненими дверима під час засідань Рамштайну обмінюються вкрай таємними даними, і я переконаний, що через відповідні канали Будапешт, можливо, передає їх на Лубянку чи в Кремль. Щоб її виключити, не треба будувати замків на піску – це реальний крок, який можна використати як залякування і стримування Угорщини", - зауважив Коломієць.

Угорщина постійно видає скандальні заяви на адресу України

Нещодавно скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що допомога Україні – не в інтересах його народу. Як зазначив угорський прем'єр, інтереси України, мовляв, ніколи не ставитимуться вище за інтереси Угорщини, і він вважає неприпустимим, щоб це "когось зачепило".

Також Угорщина поставила Україні жорсткий ультиматум. Так, Орбан заявив, що Угорщина не буде надавати підтримку Україні у питаннях міжнародних відносин до тих пір, поки Київ не відновить мовні права етнічних угорців, які мешкають на території країни.

Окрім того, Орбан станцював під дудку Путіна і видав ще одну скандальну заяву про Україну. Так, під час розмови з російським диктатором Володимиром Путіним Орбан назвав війну країни-агресорки Росії проти України "воєнною операцією".

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війна в Україні Віктор Орбан війна Росії та України
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