Буде кров, піт, бруд: як виконавець хіта "Червона рута" дізнався про мобілізацію сина

Український співак Василь Зінкевич до останнього не знав про рішення сина.

https://glavred.net/starnews/budet-krov-pot-gryaz-kak-ispolnitel-hita-chervona-ruta-uznal-o-mobilizacii-syna-10698527.html Посилання скопійоване

Василь Зінкевич з сином - як відреагував на мобілізацію до ЗСУ / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Ви дізнаєтесь:

Син Василя Зінкевича мобілізувався до ЗСУ

Як зірковий батько відреагував на рішення сина

Син легендарного українського співака Василя Зінкевича, виконавця хітів "Балада про мальви", "Червона рута" та "Я піду в далекі гори", поділився реакцією батька на його мобілізацію до лав Збройних сил України.

Василь Зінкевич-молодший розповів Hromadske, що до останнього не говорив батькові про своє рішення і навіть не піднімав таку тему, тому не знав, як той сприйме його бажання захищати країну.

відео дня

"Я думаю, що йому не хотілося про це говорити. А я сам мовчав — з огляду на його вік, щоб не нашкодити батьковому здоров'ю. Я дуже переживав, як він сприйме мою мобілізацію по факту. А він сказав: "Я тобою пишаюся", — поділився Василь.

Син вдягає Василю Зінкевичу відзнаку "Національна легенда України" / фото: Офіс президента

Військовослужбовець зазначив, що його батько за натурою пацифіст і виховував дітей з думкою, що всі люди рівні. Хоч після виступу на радянській "Пісні року-71", де Зінкевич разом з Назарієм Яремчуком виконав "Червону руту", йому пропонували переїхати до Москви, співак категорично відмовився. Легендарний артист навіть не міг припустити, що почнеться війна, терористична РФ буде бомбити його рідний Луцьк, а сину доведеться йти на фронт.

"Батько служив строкову в радянській армії. Думаю, що він там пережив певну психологічну травму, тому що ніколи не заохочував нас до строкової служби. Я ще в школі в Луцьку пройшов якусь медичну комісію, отримав приписне свідоцтво в місцевому військкоматі, але потім став студентом, строкова служба якось відтермінувалася й зрештою так і не відбулася", — розповів Василь.

Василь Зінкевич з Президентом України Володимиром Зеленським / фото: Офіс президента

Зінкевич-молодший також поділився деталями служби на фронті, зазначивши, що ретельно готувався до труднощів: читав Статут ЗСУ, вивчав тактичну медицину та підтримував фізичну форму.

"Я, коли збирався мобілізовуватися, відчував відповідальність і розумів, що треба жертвувати собою, захищати. Розумів, що буде кров, піт, бруд, важка чоловіча робота. Були моменти, коли я докоряв собі, що не прийшов у армію раніше, бо хлопцям так важко, а я займався бозна-чим", — розповів Василь.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що український співак Андрій Данилко несподівано заспівав хіт Миколи Мозгового, який раніше виконувала легенда української сцени Софія Ротару. Номер Вєрки Сердючки зірвав п'ятихвилинні овації, тому артисту довелось виступати на біс.

Також стало відомо, що учасники легендарного гурту "Фрістайл" — українці та патріоти своєї країни. Після 24 лютого 2022 року вони засудили російське вторгнення, припинили концерти в РФ і тепер виконують усі пісні винятково українською мовою, у тому числі перекладені хіти.

Вас може зацікавити:

Про персону: Василь Зінкевич Василь Зінкевич - український естрадний співак, народний артист УРСР (1986), лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1994), Герой України (2009), почесний громадянин Луцька, повідомляє Вікіпедія. Багато пісень у його виконанні увійшли до золотого фонду української музики XX століття.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред