У Львові масово перевіряють документи та оглядають авто: що сталося

Безпекові заходи правоохоронців охоплюватимуть увесь Львів.

У Львові проводять безпекові заходи / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

СБУ проводитиме безпекові заходи у Львові

Правоохоронці планують перевіряти документи та авто

З 16 по 18 вересня Служба безпеки України проводитиме безпекові заходи у Львові. Громадян просять із розумінням поставитися до можливих незручностей та мати з собою документи, що посвідчують особу. Про це йдеться на сторінці у Facebook прес-служби Управління СБУ у Львівській області.

У СБУ уточнили, що під час проведення безпекових заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, а також проводитиметься перевірка документів громадян та огляд автомобілів.

Також перевірятимуть територію та приміщення загального користування, щоб виявити заборонені предмети.

"У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка... Дії правоохоронців охоплюватимуть усю територію Львова", - йдеться в повідомленні.

Яка мета безпекових заходів у Львові

Мешканцям пояснили, що мета запроваджуваних у Львові заходів:

запобігання терористичним і диверсійним проявам;

нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави;

підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України.

У СБУ додали, що до безпекових заходів також будуть залучені Національна поліція, Патрульна поліція, Військова служба правопорядку у ЗСУ, Державна прикордонна служба України та Нацгвардія.

