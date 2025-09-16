Рус
"Наш роман триває": Костянтин Грубич висловився про Пугачову

Олена Кюпелі
16 вересня 2025, 14:35
Телеведучий Костянтин Грубич розповів про своє ставлення до Алли Пугачової.
Константин Грубич про Аллу Пугачеву
Костянтин Грубич про Аллу Пугачову / Колаж Главред, фото скріншот, Facebook/Констянтин Грубич

Коротко:

  • Як почалися "стосунки" Грубича і Пугачової
  • Як він розцінив інтерв'ю співачки

Український ведучий Костянтин Грубич висловився щодо гучного інтерв'ю Алли Пугачової, в якому вона висловилася щодо свого життя і нападу Росії на Україну.

На своїй сторінці у Facebook Грубич написав, що пріоритетне право писати про Пугачову належить йому. І ось з якої причини.

За його словами, односторонній роман телеведучого і російської співачки триває вже 50 років. "Восени 1975-го в гостях у свого однокласника Миколки Корецького (ми тільки-но пішли до школи) із синенької гнучкої платівки з журналу "Кругозор" я почув дещо, що перевернуло мій світ. Такого голосу і виконання я в тодішні свої 7 років не чув ніколи! Жінка плакала, сміялася, співала і тужила про долю якогось арлекіна. Мені його було так шкода, мені її голос так сподобався! Назавжди! Уже пізніше дізнався, що співачку звали Алла Пугачова, що в неї нелегка доля: вона п'яниця і ледь не задавила машиною свою доньку", - розповідає Грубич.

За його словами, він уже тоді розумів, що "така чарівна жінка" не може робити того, що про неї говорили. "Тому міфи відкидав одразу, а ріс від пісні до пісні Алли. Мої рідні та друзі це добре знають", - каже він.

Грубич додає, що пізніше він їздив на її концерти і навіть зустрічався особисто. "З роками фанатизм трансформувався в спокійну любов і повагу. Повномасштабне вторгнення відволікло мене навіть від самого звучання російської мови, тому слухати творчого кумира практично припинив. Хоча останній військовий цикл із трьох пісень весни-25 чув і вважаю геніальним", - ділиться ведучий.

Алла Пугачова дала велике інтерв'ю і розповіла про Путіна
Алла Пугачова дала велике інтерв'ю і розповіла про Путіна / Скриншот YouTube

За словами Грубича, він із лютого 22-го року іноді думав про Пугачову. "Слава Богу, що я колись не помилився і моя Алла мене не змінила! Це були мої внутрішні рефлексії, нікому не цікаві, крім моєї пам'яті та багаторічної симпатії. І тут виходить це інтерв'ю, яке вже кілька днів на вустах у всіх. Хотів промовчати. Але не зміг. Росії пощастило з такою людиною. Аллі не пощастило з батьківщиною. Бо вона справді потвора, "страна рабов, страна гаспод", - пише Грубич.

Телеведучий додає, що склавши всі нажиті багатства, найвідоміша росіянка століття обрала совість і щастя своїх дітей. І відповіла українською "Спасибі!" українським біженцям на березі Балтійського моря.

"Ця сцена - важливіша за тисячу слів. Якщо що, це не про "хороших росіян". Прошу не шукати в моїх думках зради. Це про рідкісну людину, яка своїм масштабом більша за Трампа, Путіна або будь-кого з побратимів по естрадному цеху. Бог вирішив зробити Аллу носієм життєвої енергії, тим самим променем світла в темному царстві", - підсумовує він.

Резонансне інтерв'ю Алли Пугачової Катерині Гордєєвій

Російська співачка і легенда їхньої сцени Алла Пугачова, яка не підтримала терориста Путіна в його кривавому вторгненні в Україну, дала велике інтерв'ю журналістці Катерині Гордєєвій після кількох років мовчання.

В інтерв'ю вона розповідала про своїх чоловіків, свою сім'ю,про цензуру в СРСР, а також про те, як зараз ставиться до Росії і чому вона виїхала зі своєї терористичної Батьківщини.

Раніше Главред писав про те, як Костянтин Грубич згадав про те, як втратив свою дочку Олю. Ведучий поділився про те, як радісно і страшно йому, коли дочка приходить до нього у снах. Він ділиться, що з одного боку - там вона і все начебто добре, але слідом приходить розуміння, що це тільки сон і потрібно прокидатися і нести хрест батька, який поховав свою дитину.

Раніше також Костянтин Грубич розповів про те, що його син Ярослав приєднався до лав ЗСУ.

Про персону: Алла Пугачова

Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

