Обернеться до ЄС: на який крок наважиться Лукашенко після потепління у відносинах зі США

Основні тези Усова:
- Після візиту до Білорусі представника США Лукашенко став рукопожатним для Трампа
- Лукашенко спробує використати цю ситуацію на свою користь
- У його планах може бути покращення стосунків з країнами ЄС
Після візиту до Білорусі представника США і його зустрічі з самопроголошеним президентом РБ Олександром Лукашенком по суті останній став рукопожатним для президента США Дональда Трампа. Наступним кроком Лукашенка може стати спроба налагодити відносини з ЄС.
Таку думку висловив керівник Центру політичного аналізу та прогнозу доктор політичних наук Павло Усов в інтерв'ю Главреду. За його словами, для Лукашенка зараз важливо вийти з кризових стосунків із Польщею.
"Наступний крок – спроба через США налагодити відносини з Європейським Союзом. Зараз ми бачимо серйозне загострення ситуації на кордоні у зв'язку з навчаннями: Польща повністю закрила кордон із Білоруссю. Для Лукашенка важливо вийти з кризових стосунків із Польщею, щоб не допустити ескалації, адже закриття кордонів паралізує процес контактів із Європейським Союзом", – зазначив Усов.
Він наголосив, що Лукашенко може спробувати за допомогою США налагодити стосунки зі своїми найближчими сусідами.
"ЄС з політичного та економічного погляду для Білорусі більш значущий, ніж США, тому поява американського посла може створити передумови для того, щоб через США налагодити стосунки або хоча б створити можливості для перемовин із найближчими сусідами – Польщею, Литвою та іншими країнами ЄС", – додав експерт.
Дивіться відео інтерв'ю Павла Усова Главреду про "потепління" між США та Білоруссю:
Ситуація в Білорусі – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, експерт оцінив кроки США щодо Білорусі. Кроки США у сторону Білорусі наразі мають гуманітарний характер.
Також раніше експерт зробив тривожну заяву про залучення Мінська до війни. Керівник Центру політичного аналізу та прогнозу наголосив, що Захід і Україна майже не ведуть боротьбу за вплив на Білорусь.
Нагадаємо, на тлі навчань у Білорусі у Bild заявили, що Путін і Лукашенко готують три стратегії війни із Заходом. У Bild вважають, що порівняно невелика кількість військових, які беруть участь у навчаннях, не повинна вводити в оману щодо небезпеки заходу.
Про персону: Павло Усов
Павло Усов - білоруський політолог, родом із Могильова. Випускник історичного факультету Могильовського держуніверситету, пізніше навчався в аспірантурі БДУ і продовжив наукову кар'єру в Польщі, де захистив докторську дисертацію.
Директор Центру політичного аналізу та прогнозу (Польща). У публічних виступах він регулярно критикує режим Олександра Лукашенка, аналізує відносини Мінська і Москви, а також дає прогнози щодо політичної ситуації в регіоні.
Часто виступає в українських та європейських медіа як коментатор з питань білоруської внутрішньої політики, міжнародних відносин, ролі Лукашенка, а також взаємодії Білорусі з Росією, ЄС, США та Китаєм.
Його спеціалізація - авторитарні режими, політичні трансформації, гібридні війни, інтеграційні процеси Росії та Білорусі.
