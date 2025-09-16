Обернеться до ЄС: на який крок наважиться Лукашенко після потепління у відносинах зі США

Самопроголошений президент Білорусі спробує використати на свою користь потепління у відносинах зі Сполученими Штатами.

Усов сказав, на який крок наважиться Лукашенко після потепління у відносинах зі США/ Telegram-канал Пул первого, depositphotos.com/ua

Основні тези Усова:

Після візиту до Білорусі представника США Лукашенко став рукопожатним для Трампа

Лукашенко спробує використати цю ситуацію на свою користь

У його планах може бути покращення стосунків з країнами ЄС

Після візиту до Білорусі представника США і його зустрічі з самопроголошеним президентом РБ Олександром Лукашенком по суті останній став рукопожатним для президента США Дональда Трампа. Наступним кроком Лукашенка може стати спроба налагодити відносини з ЄС.

Таку думку висловив керівник Центру політичного аналізу та прогнозу доктор політичних наук Павло Усов в інтерв'ю Главреду. За його словами, для Лукашенка зараз важливо вийти з кризових стосунків із Польщею.

"Наступний крок – спроба через США налагодити відносини з Європейським Союзом. Зараз ми бачимо серйозне загострення ситуації на кордоні у зв'язку з навчаннями: Польща повністю закрила кордон із Білоруссю. Для Лукашенка важливо вийти з кризових стосунків із Польщею, щоб не допустити ескалації, адже закриття кордонів паралізує процес контактів із Європейським Союзом", – зазначив Усов.

Він наголосив, що Лукашенко може спробувати за допомогою США налагодити стосунки зі своїми найближчими сусідами.

"ЄС з політичного та економічного погляду для Білорусі більш значущий, ніж США, тому поява американського посла може створити передумови для того, щоб через США налагодити стосунки або хоча б створити можливості для перемовин із найближчими сусідами – Польщею, Литвою та іншими країнами ЄС", – додав експерт.

Дивіться відео інтерв'ю Павла Усова Главреду про "потепління" між США та Білоруссю:

Про персону: Павло Усов Павло Усов - білоруський політолог, родом із Могильова. Випускник історичного факультету Могильовського держуніверситету, пізніше навчався в аспірантурі БДУ і продовжив наукову кар'єру в Польщі, де захистив докторську дисертацію. Директор Центру політичного аналізу та прогнозу (Польща). У публічних виступах він регулярно критикує режим Олександра Лукашенка, аналізує відносини Мінська і Москви, а також дає прогнози щодо політичної ситуації в регіоні. Часто виступає в українських та європейських медіа як коментатор з питань білоруської внутрішньої політики, міжнародних відносин, ролі Лукашенка, а також взаємодії Білорусі з Росією, ЄС, США та Китаєм. Його спеціалізація - авторитарні режими, політичні трансформації, гібридні війни, інтеграційні процеси Росії та Білорусі.

