Лишила Меловіна в минулому: відома українська співачка закрутила новий роман

Співачка Swoiia підтвердила, що її серце зайняте.

Swoiia закрутила новий роман після стосунків з Melovin / колаж: Главред, фото: instagram.com, Swoiia, Melovin

Swoiia підтвердила, що мала стосунки з відомим українським співаком

Чи вільне зараз серце виконавиці

Відома українська співачка Swoiia, яка раніше підтвердила роман з учасником Євробачення-2018 Melovin, розповіла про зміни у своєму особистому житті. В ефірі "Нашого радіо" виконавиця зізналася, що місце Меловіна в її серці вже зайняв інший чоловік.

Артистка уточнила, що їхні стосунки з колегою по сцені завершилися.

"Чому з Меловіном? Це вже рік тому було", — відповіла співачка на запитання про теперішні стосунки.

Swoiia та Melovin анонсували свої стосунки на преміїї МУЗВАР / фото: instagram.com, Melovin

Нагадаємо, чутки про роман Swoiia та Melovin з’явилися у грудні минулого року, коли співак опублікував у соцмережах фото з пристрасним поцілунком. Однак їхньому роману не судилося тривати довго, і співачка вже відкрила нову сторінку у своєму житті.

"Ні, але це не Меловін", — підсумувала Swoiia, відповідаючи на питання, чи вільне її серце.

Swoiia розповіла про розставання з Melovin / фото: instagram.com, Swoiia

Melovin — особисте життя

Раніше Меловін розповідав, що між ним та співачкою Swoiia були романтичні, але платонічні стосунки без зобов’язань. Артист назвав їх "легкими й щирими", адже вони підтримували одне одного після складних романтичних історій у минулому. За словами співака, їхні стосунки будувалися на теплоті, щирості та взаємній підтримці, без класичного кохання чи пристрасті.

Раніше Главред повідомляв, що співак Melovin розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям. У ексклюзивному коментарі Главреду він розповів, що не відчував тривожних дзвіночків чи погіршень стану, та навіть зменшив кількість зустрічей з психотерапевтом, проте це вилилось у серйозне погіршення здоров'я.

Також ведучий і генеральний продюсер радіо "Люкс ФМ" Євген Фешак розповів про конфлікт зі співаком Melovin. За словами ведучого, йому захотілось вигнати співака зі студії, адже він поводився зневажливо. Меловін відповів на закиди Фешака і закликав шанувальників самостійно оцінити спілкування в ефірі.

Про персону: Melovin MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Mélovin здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

