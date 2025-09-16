В Росії може піднятися стихійний бунт: економіст спрогнозував реакцію Кремля

На стихійні бунти наважаться не усі росіяни, але відповідь у будь-якому випадку буде жорстка.

https://glavred.net/economics/v-rossii-mozhet-podnyatsya-stihiynyy-bunt-ekonomist-sprognoziroval-reakciyu-kremlya-10698497.html Посилання скопійоване

Погіршення економічного становище не стане великою проблемою для більшості росіян / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Що сказав Пендзин:

У деяких регіонах Росії населення може підняти бунт

Силовики будуть жорстко придушувати стихійні бунти

Більшість росіян готові жити гірше

Економіка країни-агресорки Росії дедалі більше потерпає через продовження війни в Україні. І якщо на ведення війни Кремль гроші знайде, то забезпечення соціальних потреб країни дедалі більше буде "просідати".

Про це в інтерв'ю Главреду розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його словами, так як в Росії немає організованої опозиції, на тлі економічних проблем у населення стихійні бунти можуть виникнути хіба у доведених до краю суб'єктах федерації.

відео дня

Як діятиме російська влада

Економіст вважає, що на тлі погіршення соціального та економічного становища в Росії у випадку початку стихійних бунтів влада буде жорстко їх придушувати силовими структурами.

"Для того, щоб відбувалися якісь демократичні процеси, має бути опозиція з організаційним центром – без цього народний бунт перетворюється на стихійне лихо", - пояснив він.

Чому росіяни готові жити гірше

Тобто, навіть якщо відбудеться стрімке падіння рівня життя російського населення, росіяни мовчатимуть. А все тому, що тамтешній психотип населення вибудований у механізмах сприйняття тоталітарної влади.

"Росіяни готові жити гірше. І це не означає, що будуть якісь стихійні процеси. Якщо стане зовсім погано, буде бунт, який завершиться жорстким придушенням його. А в Росії від цього нічого не зміниться", - наголосив Пендзин.

Стан економіки Росії - останні новини

Нагадаємо, аналітики ISW повідомляли, що Росія опинилася перед серйозним бюджетним дефіцитом. Замість скорочення витрат на військові потреби Кремль може перекласти тягар на населення, підвищивши податки.

Раніше, як писав Главред, Тарас Загородній повідомляв, що економічні проблеми вже добре відчув бізнес в РФ, який зав'язаний на паливо. При цьому Росії розганяється інфляція.

Напередодні стало відомо, що удари України по НПЗ Росії спричинили паливний дефіцит усередині країни та поставило одну з ключових стратегічних сфер Кремля під загрозу паралічу.

Інші новини:

Про персону: Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред