Ізраїль почав наступ: ЦАХАЛ хоче окупувати місто Газа - Axios

15 вересня наземні сили ЦАХАЛу увійшли в Газу. Найближчими днями до них приєднаються додаткові сили.

ЦАХАЛ почав наземну операцію зі встановлення контролю над містом Газа

Коротко:

ЦАХАЛ розпочав наземну операцію із захоплення міста Газа для знищення ХАМАС

США підтримали операцію, але наполягають, щоб вона пройшла швидко

Наступ може загрожувати життя заручників

Ізраїльські збройні сили(ЦАХАЛ) почали наземну операцію з метою захоплення міста Газа. Операція спрямована на викорінення ХАМАС.

Як повідомляє Axios із посиланням на анонімних ізраїльських чиновників, у понеділок, 15 вересня, наземні сили ЦАХАЛу ввійшли в місто Газа, і найближчими днями до них приєднаються додаткові сили.

"Операція являє собою ескалацію війни, яка триває вже майже два роки, і, як очікується, збільшить кількість жертв і посилить гуманітарну катастрофу в анклаві", - зазначають журналісти.

У публікаціях наголошується, що останніми днями ізраїльські збройні сили поступово розширювали повітряні удари в Газі та її околицях, але не відправляли наземних військ до густонаселеного північного міста, де, як вважають, переховуються сотні тисяч палестинців.

ЦАХАЛ заявляє, що близько 300 тисяч палестинців втекли з міста Газа за останні тижні після того, як на початку цього року його населення зросло до приблизно одного мільйона переміщених осіб, передає The Times of Israel.

Армія Ізраїлю закликала всіх жителів міста Газа евакуюватися, але заклик мав обмежений успіх, оскільки багато хто побоюється, що інші райони сектору Гази вже не є безпечними.

"Авіаудари по місту Газа посилилися в понеділок увечері за місцевим часом, перш ніж палестинські ЗМІ почали повідомляти про те, що танки ЦАХАЛу увійшли в місто", - зазначають журналісти.

Реакція США

Наступ ЦАХАЛ розпочався за кілька годин після того, як держсекретар США Марко Рубіо провів зустріч із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і високопосадовцями його кабінету.

"Ми повинні пам'ятати, з ким маємо справу, - з групою людей, які присвятили своє життя насильству і варварству", - заявив Рубіо на брифінгу з прем'єром.

Два ізраїльські чиновники повідомили виданню, що Рубіо передав Нетаньягу позицію адміністрації Трампа, згідно з якою США підтримують наземну операцію, але хочуть, щоб її було реалізовано швидко і вона завершилася якомога швидше.

"Це не війна Трампа, це війна Бібі (прізвисько Нетаньяху - ред.), і він нестиме відповідальність за все, що станеться далі", - сказав журналістам американський чиновник.

Спецслужби Ізраїлю попереджали про ризики для заручників

За даними Axios, глави ізраїльських спецслужб і служб безпеки радили Нетаньяху відмовитися від планів із захоплення міста Газа. За їхньою оцінкою, ця операція може поставити під загрозу життя ізраїльських заручників.

Ізраїльський державний телеканал KAN повідомив, що ХАМАС може використовувати 20 ізраїльських заручників як живий щит проти наземного наступу.

Президент США Дональд Трамп попередив ХАМАС не завдавати шкоди цим людям.

"Сподіваюся, лідери ХАМАС розуміють, у що вони вплутуються, якщо зроблять таке. Це людська жорстокість, подібної до якої бачили небагато. Не допустіть цього, інакше ВСІ "СТАВКИ" ЗНЯТО. Звільніть ВСІХ заточувальників НЕГАЙНО!" - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

У відповідь Нетаньяху подякував Трампу за його "непохитну підтримку в боротьбі Ізраїлю проти ХАМАС і за звільнення всіх наших заручників".

Напад ХАМАС на Ізраїль

Як писав Главред, ситуація на Близькому Сході різко загострилася 7 жовтня 2023 року. Рух ХАМАС здійснив масштабну атаку на Ізраїль.

Бойовики завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторглися на його територію і влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави, убивши близько 1200 осіб.

Бойовики також захопили понад 250 заручників і вивезли їх у сектор Гази. Частину заручників обміняли або звільнили, частина загинула.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАС.

ХАМАС Повна назва - Ісламський рух опору, передає Вікіпедія.

Це палестинський ісламістський рух, що править в Секторі Газа (з липня 2007 року). Асоційоване військове крило - бригади Ізз ад-Дін аль-Кассам. ХАМАС визнано терористичною організацією в Ізраїлі, Канаді, США та Японії, Європейському Союзі, також він заборонений в Йорданії та Єгипті. В Австралії та Великій Британії терористичним визнають лише військове крило ХАМАС. У Росії ХАМАС терористичною організацією не визнали, рух вважається легітимним партнером для переговорів, його лідери неодноразово відвідували Москву на запрошення президента Путіна.

