"Ганьба!": Орбан станцював під дудку Путіна і видав скандальну заяву про Україну

Під час зустрічі з главою кремлівського режиму Орбан назвав війну в Україні "воєнною операцією".

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Орбан видав скандальну заяву про Україну / Колаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відзначився черговою заявою про Україну. Так, під час розмови з російським диктатором Володимиром Путіним Орбан назвав війну країни-агресорки Росії проти України "воєнною операцією". Про це пише "Європейська правда".

Зазначається, що російське пропагандистське агентство РИА "Новости" у вівторок поширило фрагмент розмови із синхронним перекладом, де Орбан нібито каже про "воєнну операцію". Водночас, тихо, але на фоні чутно фразу katona műveletek – воєнна операція.

"Ні, Вікторе. Те, що відбувається в Україні – це не "спеціальна воєнна операція", це ВІЙНА. Війна, в якій борються угорці із Закарпаття. Ганьба!", - відреагував депутат угорського парламенту Мартон Томпош, який є одним із засновників представленого в парламенті опозиційного руху Momentum. відео дня

Скандальні заяви Угорщини щодо України

Нещодавно в Угорщині зробили нову скандальну заяву, фактично підігравши російській пропаганді. Цього разу неадекватною заявою відзначився глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Гергелі Гуляш. Він видав, що "західний світ повинен надати гарантії безпеки Росії, але ні в якому разі не членство в НАТО українцям".

Раніше скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україні нібито "не здобути перемогу" над країною-агресоркою Росією. При цьому він повторив пропагандистські тези Кремля ‒ мовляв, "Америка хоче втягнути" Угорщину у війну проти Росії, але угорці "на неї не підуть".

Також Орбан цинічно "підмахнув" Путіну. Незважаючи на триваюче вторгнення в Україну окупантів РФ, угорський політик закликав до переговорів між Києвом і Москвою, фактично натякаючи на те, що за Кремлем слід залишити захоплені території України.

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