По 5 грн уже не буде - названо нову ціну на один із найпопулярніших фруктів

Руслана Заклінська
16 вересня 2025, 12:39
Внутрішні ціни напряму залежать від експортних, пояснив Тарас Баштанник.
По 5 грн уже не буде - названо нову ціну на один із найпопулярніших фруктів
Що буде з цінами на яблука / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ключові тези Баштанника:

  • Яблука вже не повернуться до колишніх низьких цін
  • Головна причина подорожчання - експорт
  • Ціна яблук в Україні цього року прогнозується на рівні 30-40 грн/кг

Яблука в Україні цього року вже не повернуться до цін, які колись робили їх найдоступнішим фруктом для кожної родини. Фрукт, ймовірно, коштуватиме 30-40 грн/кг. Про це президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник розповів в інтерв'ю SEEDS.

За словами експерта, врожай яблук у цьому сезоні хоч і був меншим, ніж хотілося б, проте ситуація з урожаєм не є головною причиною високих цін. Вирішальним чинником зараз стає саме експортна складова. Українські садівники дедалі активніше виходять на зовнішні ринки, і це напряму впливає на цінову політику всередині країни.

"Цього року, я думаю, яблука будуть по гривень 30-35, 40 - це остаточна ціна. Тобто не 70, і не 100 гривень за кілограм, як було не так давно. Але і по 5 гривень яблука вже ніколи не будуть", - спрогнозував він.

Баштанник підкреслив, що зростання експорту стимулює якість виробництва. Українські садівники все більше орієнтуються на товарне яблуко, тоді як плодів для концентрату стає менше. Водночас експортна ціна автоматично впливає й на внутрішній ринок.

"Якщо експортна ціна, умовно, 40 гривень за кілограм, то ціни на внутрішньому ринку ніяк не можуть бути 20. Інакше який сенс такого бізнесу?", - наголосив експерт.

За його словами, нинішні втрати врожаю є, проте вони значно менші, ніж у 2024 році. Ба більше, площі яблуневих садів в Україні поступово зростають, у тому числі завдяки грантовим програмам.

"Тільки за останні три роки завдяки грантам було висаджено тільки по цій програмі 1800 гектарів яблуневих садів. Переважно це центральні та західні регіони, але в кожному регіоні садівники намагаються щось робити", - додав Баштанник.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Що буде з цінами на продукти восени

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук прогнозує, що у вересні-жовтні ціни на овочі залишатимуться низькими, однак після закладання врожаю на зберігання можливе їхнє подорожчання.

За його словами, цьогоріч ситуація значно краща, ніж торік. Тоді через посуху врожай був слабким, а ціни високими. Натомість зараз завдяки великій пропозиції овочі "борщового набору" дешевшають.

"Загалом, у цьому сезоні ціни на овочі на 30-40% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року. Це стосується картоплі, моркви, буряка, капусти, тобто овочів "борщового набору", - додав Марчук.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні дорожчають тепличні помідори через скорочення врожаю та сезонний спад поставок із відкритого ґрунту. Лише за цей тиждень ціни зросли на 14%, і виробники відвантажують томати по 35-55 грн/кг.

Також у серпні 2025 року в Україні зафіксували дефляцію - споживчі ціни знизилися на 0,2% порівняно з липнем. Водночас річна інфляція становить 13,2% проти 14,1% у липні. Найбільше подорожчали яйця (+77,4%), яблука (+148,2%) та м’ясо.

Крім цього, з 15 жовтня очікується подорожчання соняшникової олії щонайменше на 40%, повідомив нардеп Дмитро Соломчук. Також зростуть ціни на овочі, молоко та м’ясо.

Про персону: Тарас Баштанник

Тарас Баштанник - президент української плодоовочевої асоціації. Закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія", факультет гуманітарних наук. Потім ще закінчив магістратуру в Київському аграрному, спільно з німецьким університетом. Запросили в аспірантуру після захисту диплома. У 22 роки працював у великій аграрної компанії, займався підготовкою розміщення акцій на Варшавській біржі.

Вони з’явилися вдруге за багато років: у Чорнобилі зафіксували рідкісних кажанів

01:30

"Був дикий біль": Анна Заворотнюк перенесла серйозну операцію

01:07

Окупанти атакували Запоріжжя: в ОВА розповіли про руйнування та постраждалихФотоВідео

