Потап підтримав Аллу Пугачову: з чим артист звернувся до Примадонни

Олексій Потапенко залишив послання співачці.

Алла Пугачова зараз - Потап публічно звернувся до співачки / колаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/maxgalkinru

Стисло:

Пугачова дала велике відверте інтерв'ю

Після нього Потап звернувся до Примадонни

Алла Пугачова, яка разом із чоловіком, іноагентом і коміком Максимом Галкіним, та їхніми дітьми виїхала з рф на знак незгоди з війною, яку почала країна-окупант, вперше з лютого 2022 року дала велике інтерв'ю. У ньому Примадонна розкрила правду про шлюб із Філіпом Кіркоровим, як вона з сім'єю втекла з росії, про своє ставлення до Путіна тощо.

Український співак і музичний продюсер Потап, який під час повномасштабної війни перебрався жити і працювати за кордоном, у своєму блозі в Instagram опублікував фото Алли Пугачової разом з емодзі червоних сердець.

"Підтримую в усьому А. Б. (Аллу Борисівну - прим. редактора)", - написав Потап. Артист під час повномасштабної війни перетинався з Примадонною в Юрмалі на музичному фестивалі Laima Rendezvous.

Про персону: Потап Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

Про персону: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, автор пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін вже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

