"Допомога Україні не в інтересах народу Угорщини": Орбан зробив скандальну заяву

Як зазначив угорський прем'єр, інтереси України, мовляв, ніколи не ставитимуться вище за інтереси Угорщини.

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Орбан зробив скандальну заяву щодо Украъни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що допомога Україні – не в інтересах його народу. Відео з його поясненням опублікував канал neCT24.

Як зазначив угорський прем'єр, інтереси України, мовляв, ніколи не ставитимуться вище за інтереси Угорщини, і він вважає неприпустимим, щоб це "когось зачепило".

"Ми не приймаємо аргумент українця, який звучить так, що вони зараз жертвують собою заради нас. Це все не вірно. Українці зараз не жертвують собою заради Угорщини. Твердження, що українці зараз захищають європейську свободу, Європу чи Угорщину від Росії, не відповідає дійсності. Україна нас не захищає. Ми можемо захистити себе разом із НАТО. Наша безпека не забезпечується Україною", - видав Орбан. відео дня

Наостанок очільник угорського уряду додав, що вони допомагають тільки тому, що "коли люди в біді, ми повинні їм допомогти, якщо це не суперечить інтересам Угорщини".

"Саме тому ми допомагаємо, а не тому, що це в наших інтересах. І це ясно! Допомога Україні не в інтересах народу Угорщини, а проста цивілізована поведінка, надання допомоги, якщо це не суперечить інтересам Угорщини", - повторив він.

Скандальні заяви Угорщини щодо України

Нещодавно в Угорщині зробили нову скандальну заяву, фактично підігравши російській пропаганді. Цього разу неадекватною заявою відзначився глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Гергелі Гуляш. Він видав, що "західний світ повинен надати гарантії безпеки Росії, але ні в якому разі не членство в НАТО українцям".

Раніше скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україні нібито "не здобути перемогу" над країною-агресоркою Росією. При цьому він повторив пропагандистські тези Кремля ‒ мовляв, "Америка хоче втягнути" Угорщину у війну проти Росії, але угорці "на неї не підуть".

Також Орбан цинічно "підмахнув" Путіну. Незважаючи на триваюче вторгнення в Україну окупантів РФ, угорський політик закликав до переговорів між Києвом і Москвою, фактично натякаючи на те, що за Кремлем слід залишити захоплені території України.

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