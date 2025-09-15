Ноги об нього витерла: Пугачова довела Кіркорова своїм одкровенням

Філіп Кіркоров бурхливо відреагував на інтерв'ю Алли Пугачової.

Алла Пугачова довела Кіркорова до сліз своїм інтерв'ю / колаж: Главред, фото: скрін із відео, www.youtube.com; instagram.com, Філіп Кіркоров

Російського співака Філіпа Кіркорова, який підтримав терористичне вторгнення РФ в Україну, дуже сильно поранило інтерв'ю його колишньої дружини Алли Пугачової. Про реакцію співака на одкровення Примадонни розповів російський Telegram-канал.

За словами друзів Кіркорова, путініст після відвертого інтерв'ю Алли Пугачової не стримав емоцій - співак заливався сльозами і почувався зрадженим. Він запевняє, що Примадонна розтоптала його чоловічу гордість.

"Він плакав як дитина. Закрився в кабінеті, помічники телефоном відповідали, що його немає. Філіп вважає зізнання Алли Борисівни про фіктивний шлюб зрадою. Вона ж ноги об нього витерла", - журяться близькі Філіпа.

Алла Пугачова принизила Філіпа Кіркорова / Скрін з відео: www.youtube.com

Тим часом сама Пугачова у великому інтерв'ю не посоромилася розкрити таємниці колишнього чоловіка. Вона зізналася, що їхній шлюб був фіктивним і замислювався заради розкрутки Кіркорова як виконавця. Ба більше, на цей крок вона пішла на прохання його матері.

"Коли вона зовсім погана була, попросила не залишати його, допомогти йому, бути з ним. Бути йому як мати", - поділилася Алла.

Алла Пугачова розповіла, що шлюб з Кіркоровим був фіктивним / Скрін з відео: www.youtube.com

При цьому Примадонна підкреслила, що у Філіпа немає підстав ображатися, адже саме вона дала йому все, що було в її силах, і фактично влаштувала його життя. За словами співачки, навіть після розриву Кіркоров відчуває до неї вдячність.

"Він не може бути на мене ображений. Я дала йому все, що могла", - заявила Примадонна.

Раніше Главред повідомляв, що в Росії адвокат Олександр Трещев подав позов проти співачки Алли Пугачової після її інтерв'ю. З артистки, яка залишила РФ, вимагають стягнути 1,5 мільярда рублів за її слова на підтримку першого президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва.

Також російський співак Філіп Кіркоров, який відкрито підтримує війну РФ проти України, несподівано перевіз своїх дітей із Дубая до Москви. За даними російських Telegram-каналів, причиною стали проблеми зі здоров'ям артиста.

Про персону: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

