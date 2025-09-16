Вчителям у 2026 році підвищать зарплати: скільки вони будуть отримувати

Підвищення заробітних плат відбудеться двома етапами.

Зарплати вчителів зростуть

У 2026 році зарплати вчителів зростуть на 50%. Збільшення виплат педагогам передбачено у проєкті Державного бюджету на наступний рік, який публікувала прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Очікується, що підвищення заробітних плат відбудеться двома етапами – 30% з 1 січня та на 20% з 1 вересня 2026 року.

Також у бюджет закладено безоплатне харчування для 4,4 мільйона школярів 1 – 11 класів по всій країні з 1 жовтня 2026 року та підвищення розміру стипендій удвічі для понад 163 тисяч студентів з 1 вересня 2026 року.

Ще 19,9 млрд грн (+5,4 млрд до 2025 року) виділяють на науку. Сюди включають фінансування для підтримки проєктів молодих вчених та підтримки найкращих наукових установ, створення центрів оборонних досліджень, виконання розробок на замовлення бізнесу.

Скільки отримують вчителі у 2025 році

Середня зарплата вчителя в Україні коливається від 10 тисяч до 15 тисяч гривень, але може бути вищою у приватних школах або з урахуванням додаткових надбавок та доплат.

У Держстаті раніше повідомляли, що станом на березень 2025 року, найнижчі зарплати в освіті - 14 593 гривень.

Нагадаємо, нардеп від фракції "Слуга народу" та очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової й митної політики Данило Гетманцев висловив думку, що українські педагоги мають отримувати щонайменше 1500 доларів (приблизно 64 тис. грн) на місяць.

Нещодавно заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків повідомив, що з початком нового навчального року всі вчителі загальної середньої освіти в Україні отримуватимуть фіксовану щомісячну доплату в розмірі 2600 гривень.

Крім цього, як писав Главред, в Україні планують підвищити базову оплату для лікарів первинної та екстреної медицини. За її словами, оплата праці має бути не нижче 35 тис. грн.

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

