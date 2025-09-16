Це дівчинка: Преснякова і Подольську застукали в пологовому будинку з дитиною

Преснякова з його дружиною сфотографували в пологовому будинку з новонародженою дівчинкою.

https://glavred.net/starnews/eto-devochka-presnyakova-zastukali-v-roddome-s-rebenkom-10698470.html Посилання скопійоване

Наталя Подольська, Володимир Пресняков / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталя Подольська

Коротко:

Кого тримав на руках Пресняков

Звідки взялася новонароджена

Російського співака Володимира Преснякова, який підтримує вторгнення країни-агресора Росії в Україну, несподівано застукали в пологовому будинку разом з його дружиною Наталею і новонародженою дитиною на руках.

Як пишуть російські пропагандисти, пара знялася в одному з пологових будинків терористичної Москви. Фото наробило багато галасу, адже шанувальники пари подумали, що Подольська і Пресняков стали батьками втретє.

відео дня

Пара вже виховує двох синів.

Виявилося, що народила близька подруга пари - Яна. Пресняков з дружиною просто приїхали на виписку, щоб підтримати молоду маму і потримати новонароджену дівчинку на руках.

Пресняков і Подольська показали новонароджену дівчинку / Фото 7Дней

Роман Подольської та Преснякова

Пара познайомилася у Франції на зйомках екстремальної передачі "Великі перегони" 2005 року. Закохані почали жити разом, але не відразу зв'язали себе узами шлюбу. Через 5 років пара вирішила одружитися, оскільки в них не було дітей і офіційне одруження було необхідне для релігійного обряду.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Володимир Пресняков - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що напередодні Володимир Пресняков зізнався в ніжних почуттях до іншої жінки. У власних соцмережах він виклав фото з жінкою і написав до неї тепле звернення.

Раніше Володимир Пресняков також заявляв, що йому набридли новини про проблеми у шлюбі його сина, оскільки в них усе добре. Також він розкрив деталі щодо їхнього місця перебування.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Володимир Пресняков Володимир Пресняков - радянський і російський естрадний співак, музикант-клавішник, композитор, аранжувальник, танцюрист брейк-дансу та актор. У 2022 році Пресняков підтримав вторгнення Росії в Україну, заявив про передання гонорару з концерту в "Крокус Сіті Холі" учасникам вторгнення в Україну. 7 січня 2023 року внесений до санкційного списку України, оскільки Пресняков "висловив свою підтримку російським окупантам і жорстокій війні РФ проти України, виступив із концертами для "рятувальників-миротворців", які руйнують українські міста та вбивають мирне населення під гаслами "Віримо і чекаємо" і "МіZaМир"".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред