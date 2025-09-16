Це дівчинка: Преснякова і Подольську застукали в пологовому будинку з дитиною

Коротко:
- Кого тримав на руках Пресняков
- Звідки взялася новонароджена
Російського співака Володимира Преснякова, який підтримує вторгнення країни-агресора Росії в Україну, несподівано застукали в пологовому будинку разом з його дружиною Наталею і новонародженою дитиною на руках.
Як пишуть російські пропагандисти, пара знялася в одному з пологових будинків терористичної Москви. Фото наробило багато галасу, адже шанувальники пари подумали, що Подольська і Пресняков стали батьками втретє.
Пара вже виховує двох синів.
Виявилося, що народила близька подруга пари - Яна. Пресняков з дружиною просто приїхали на виписку, щоб підтримати молоду маму і потримати новонароджену дівчинку на руках.
Роман Подольської та Преснякова
Пара познайомилася у Франції на зйомках екстремальної передачі "Великі перегони" 2005 року. Закохані почали жити разом, але не відразу зв'язали себе узами шлюбу. Через 5 років пара вирішила одружитися, оскільки в них не було дітей і офіційне одруження було необхідне для релігійного обряду.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Володимир Пресняков - останні новини по темі
Нагадаємо, Главред писав, що напередодні Володимир Пресняков зізнався в ніжних почуттях до іншої жінки. У власних соцмережах він виклав фото з жінкою і написав до неї тепле звернення.
Раніше Володимир Пресняков також заявляв, що йому набридли новини про проблеми у шлюбі його сина, оскільки в них усе добре. Також він розкрив деталі щодо їхнього місця перебування.
Вас також може зацікавити:
- Знайшов нове: Володимир Пресняков уперше прокоментував розлучення сина
- "Бухати": покинутий Пресняков розповів про свій стан після розлучення
- Публічна образа: ображений розлученням Пресняков зважився на зухвалий вчинок
Про персону: Володимир Пресняков
Володимир Пресняков - радянський і російський естрадний співак, музикант-клавішник, композитор, аранжувальник, танцюрист брейк-дансу та актор.
У 2022 році Пресняков підтримав вторгнення Росії в Україну, заявив про передання гонорару з концерту в "Крокус Сіті Холі" учасникам вторгнення в Україну. 7 січня 2023 року внесений до санкційного списку України, оскільки Пресняков "висловив свою підтримку російським окупантам і жорстокій війні РФ проти України, виступив із концертами для "рятувальників-миротворців", які руйнують українські міста та вбивають мирне населення під гаслами "Віримо і чекаємо" і "МіZaМир"".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред