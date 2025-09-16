Рус
"Білорусь - ресурс РФ": експерт зробив тривожну заяву про залучення Мінська до війни

Руслана Заклінська
16 вересня 2025, 13:47
Керівник Центру політичного аналізу та прогнозу наголосив, що Захід і Україна майже не ведуть боротьбу за вплив на Білорусь.
"Потепління" у відносинах США і Білорусі не гарантує безпеки для України

Ключові тези Усова:

  • Потепління між США і Білоруссю серйозної загрози для України не становить
  • Росія має великий вплив на Мінськ
  • Гарантій уникнення участі Білорусі у війні немає

Серйозних ризиків для України від "потепління" у відносинах між США і Білоруссю не спостерігається. Якщо покращення відносин справді відбудеться, США можуть створити умови, за яких участь Білорусі у війні буде повністю виключена. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру політичного аналізу та прогнозу, доктор політичних наук Павло Усов.

"Однак вплив Росії тут надзвичайно великий. Навіть операція з дронами показала, що 100% гарантувати, що Білорусь у майбутньому не буде втягнута у війну або будь-які інші дії, вкрай складно", - зауважив він.

Усов наголосив на активній інтеграції двох країн, особливо в сфері спецслужб. Рік тому був опублікований "таємний" документ із планом Росії щодо Білорусі до 2030 року, який передбачає повну інтеграцію збройних сил Білорусі та підпорядкування їх російському командуванню. За його словами, це дозволило б мати під контролем 40 000 осіб із потенціалом збільшення до 100 000 та резервом у 500 000, що створює значні можливості для тиску на Україну та країни НАТО, а також для введення власних військ.

"Ні США, ні будь-яке "потепління" не зможуть дати 100% гарантій. Будь-яке потепління залишається виключно обмеженим у просторі, часі та можливостях. Це не стосується стратегічних, геополітичних або серйозних економічних питань. Йдеться про точкові контакти, які не позначаться на військовій присутності Росії. І на тлі цих контактів російська присутність лише посилюватиметься. Тому потрібно об'єктивно розуміти: Білорусь буде ресурсом Росії, поки існує сама Росія", - заявив Усов.

армия Беларуси инфографика
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Боротьба за вплив

Водночас експерт наголошує, що боротьба за вплив на Білорусь є необхідною. Віддавати країну та її населення, близько 9 млн осіб, на відкуп Росії без спроби втягнути її в сферу свого впливу чи чинити інформаційний вплив - непрактично.

"Необхідна системна, гібридна боротьба за Білорусь. На сьогодні такої боротьби немає. Усе виглядає так, що руки підняті: там режим, гібридна окупація, росіяни повністю панують в інформаційному просторі. Захід і Україна поки що програють. Серйозних інформаційних операцій або системного впливу на білоруське суспільство не ведеться", - зазначив керівник Центру політичного аналізу та прогнозу.

На думку Усова, боротьба за вплив на Білорусь значною мірою програна. Водночас експерт заявив, що поки важко прогнозувати, чи зможе поточне потепління відносин між Мінськом і Вашингтоном створити умови для більш інтенсивної боротьби за Білорусь.

"Необхідна чітка стратегія, системний вплив на білоруське суспільство і владу Лукашенка. Не можна обмежуватися тільки вузькою групою підтримки для опозиції, яка в стратегічному плані малоефективна, а вплив опозиції, яка зараз роздроблена, вкрай малий. Необхідне системне вироблення інформаційного, політичного та гібридного впливу, без провокування дій у відповідь, але такий погляд необхідний", - додав він.

Дивіться відео інтерв'ю Павла Усова Главреду про "потепління" між США та Білоруссю:

Чи є загроза для України з Білорусі

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов стверджує, що масштабні спільні навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" не становлять серйозної загрози для України та інших країн, адже задіяна невелика чисельність особового складу з країн ОДКБ. Водночас, щоб підкреслити значущість маневрів і налякати НАТО, російське керівництво включило до програми відпрацювання планування та нанесення ядерних ударів.

"Тут усе залежить від нашого військово-політичного керівництва. Якщо буде спроба провокацій, відразу має бути завдано удару по Мозирському нафтопереробному заводу. У всякому разі, потрібно оголосити, що Україна готова завдати удару по нафтогазовій інфраструктурі Білорусі в разі провокацій з білоруської території... Відповідно, таке попередження з нашого боку для Білорусі буде стовідсотковим стимулом, щоб не допустити провокацій у період навчань", - вважає він.

Навчання Росії та Білорусі "Запад-2025" - новини за темою

"Запад-2025" - це найбільші спільні військові навчання цього року, у яких, за офіційними даними, візьмуть участь тисячі військовослужбовців та сучасна військова техніка. Проведення таких масштабних маневрів викликає занепокоєння у Варшави та інших сусідніх країн, адже вони проходять поблизу кордонів Європейського Союзу.

Водночас Україна контролює ситуацію навколо навчань. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що наразі загроз із білоруського напрямку немає, а Росія намагається "розкрутити" тему інформаційно, створюючи штучне напруження в медіа та соціальних мережах.

Як повідомляв Главред, на російсько-білоруських навчаннях "Запад-2025" Путін і Лукашенко відпрацьовують стратегії війни із Заходом, зазначає оглядач Bild Юліан Репке. Хоча задіяно лише 18 200 військових (з них 5 500 росіян), це не зменшує загрозу.

Читайте також:

Про персону: Павло Усов

Павло Усов - білоруський політолог, родом із Могильова. Випускник історичного факультету Могильовського держуніверситету, пізніше навчався в аспірантурі БДУ і продовжив наукову кар'єру в Польщі, де захистив докторську дисертацію.

Директор Центру політичного аналізу та прогнозу (Польща). У публічних виступах він регулярно критикує режим Олександра Лукашенка, аналізує відносини Мінська і Москви, а також дає прогнози щодо політичної ситуації в регіоні.

Часто виступає в українських та європейських медіа як коментатор з питань білоруської внутрішньої політики, міжнародних відносин, ролі Лукашенка, а також взаємодії Білорусі з Росією, ЄС, США та Китаєм.

Його спеціалізація - авторитарні режими, політичні трансформації, гібридні війни, інтеграційні процеси Росії та Білорусі.

    Лукашенко спробує піти з-під впливу РФ, щойно відчує слабкість Путіна - Усов
