Чому 17 вересня жінкам не можна важко працювати: яке церковне свято

17 вересня не слід сваритися, сваритися, лаятися - у цей день вшановують материнську любов і жертовність.

17 вересня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 17 вересня

Що не можна робити 17 вересня

Народні прикмети і традиції

У середу, 17 вересня, віряни святкують день пам'яті святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії, Любові. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 17 вересня

За переказами, Софія жила в Римі за часів імператора Адріана (117-138 років). Вона була глибоко віруючою християнкою і виховала своїх доньок - Віру (12 років), Надію (10 років) і Любов (9 років) - у благочесті та відданості Богу. Їхні імена уособлюють три головні християнські чесноти - віру, надію і любов, а сама Софія уособлювала божественну мудрість.

Коли про них дізналася язичницька влада, Софію з дітьми привели на суд до імператора. Він намагався схилити їх до відступництва, обіцяючи багатство і почесті. Але дівчата твердо заявили, що не відмовляться від Христа.

Їх піддали жорстоким тортурам: кожну дочку мучили перед очима матері. Спочатку стратили Віру, потім Надію, а потім Любов. Софія зазнала страшних страждань, але не зламалася духом. Вона поховала своїх дітей, а через три дні, знесилена горем і молитвою, сама відійшла до Господа.

Що не можна робити 17 вересня

Не слід сваритися, сваритися, лаятися - цього дня вшановують материнську любов і жертовність.

Жінкам не рекомендовано займатися важкою фізичною працею - день краще присвятити молитві.

Не можна відмовляти в допомозі - до вас повернеться сторицею.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

сонячний і теплий день - до погожої та тривалої осені;

павутина літає в повітрі - до довгої осені;

дощ - чекайте сніжну зиму;

сильний вітер - взимку будуть хуртовини;

вранці туман - вдень буде гарна погода;

лелеки вже відлітають у теплі краї - до ранньої зими.

У народі 17 вересня носило назву Баби-Софії. Тому що особливу повагу в цей день віддавали матерям і жінкам, які виховують дітей.

Іменини 17 вересня

Які завтра іменини: Іван, Ілля, Олександра, Павло, Софія, Віра, Ірина, Любов, Надія.

Талісманом людини, народженої 17 вересня, є аметист. З найдавніших часів було переконання, що камінь може посилювати внутрішнє чуття і загострювати інтуїцію. Аметист же, за народними уявленнями, дарує спокійний і міцний сон.

