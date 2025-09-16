Рейтинг найсильніших боксерів світу: Усик втратив перше місце

Коротко:
- Теренс Кроуфорд піднявся з третьої на першу позицію
- Кроуфорд - перший боксер в історії, який став абсолютним чемпіоном світу в трьох вагових категоріях
Українець Олександр Усик втратив перше місце в рейтингу найсильніших боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P), за версією авторитетного журналу The Ring. В оновленому рейтингу відбулися суттєві зміни через поєдинки, що відбулися 13 і 14 вересня.
Так, абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі, українець Олександр Усик уперше за півтора року опустився на другу сходинку. Його змістив американець Теренс Кроуфорд, який піднявся з третьої на першу позицію.
Це сталося завдяки перемозі Кроуфорда над мексиканцем Саулем Альваресом у ніч на 14 вересня. Кроуфорд у результаті поєдинку відібрав у суперника титули WBC, WBO, WBA та IBF у другій середній вазі.
Тепер Кроуфорд - перший боксер в історії, який став абсолютним чемпіоном світу в трьох вагових категоріях. У 2017 році Теренс переміг Джуліуса Індонго, у 2023-му - Еррола Спенса, що дало йому змогу стати абсолютним чемпіоном світу в напівсередній і першій напівсередній вазі відповідно.
Одну позицію в рейтингу також втратив абсолютний чемпіон світу в другій найлегшій вазі (до 55,3 кг) Наоя Іноуе. Він 14 вересня розгромив представника Узбекистану Муроджона Ахмадалієва, однак пропустив уперед Кроуфорда і тепер йде на третьому місці.
Загалом десятка найсильніших боксерів світу за версією The Ring наразі виглядає так:
- Теренс Кроуфорд (США)
- Олександр Усик (Україна)
- Наоя Іноуе (Японія)
- Дмитро Бівол
- Артур Бетербієв
- Джессі Родрігес (США)
- Дзюнто Накатані (Японія)
- Шакур Стівенсон (США)
- Девід Бенавідес (США)
- Сауль Альварес (Мексика)
Раніше Главред повідомляв, що Усик потрапив у десятку найбагатших боксерів світу. Основним фактором підвищення спортсмена в рейтингу стали гонорари за останні поєдинки.
Олександру Усику загрожувала втрата титулу WBO і статусу абсолютного чемпіона світу. Причиною стали закиди опонентів, що боксер нібито симулював травму. Причиною стали танці чемпіона разом з Іво Бобулом та Надією Дорофєєвою на благодійному заході.
Також команда Усика заявила, що для наступного поєдинку спортсмен може обрати несподіваного суперника. Олександр не виключає можливості провести бій за правилами в ММА і вибрав собі в якості супротивника Джейка Пола.
Про персону: Олександр Усик
Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) і The Ring (2022-н. в.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".
