Рейтинг найсильніших боксерів світу: Усик втратив перше місце

Олександр Усик уперше за півтора року опустився на другу сходинку.

Олександр Усик вперше за півтора року опустився на другу сходинку / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Теренс Кроуфорд піднявся з третьої на першу позицію

Кроуфорд - перший боксер в історії, який став абсолютним чемпіоном світу в трьох вагових категоріях

Українець Олександр Усик втратив перше місце в рейтингу найсильніших боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P), за версією авторитетного журналу The Ring. В оновленому рейтингу відбулися суттєві зміни через поєдинки, що відбулися 13 і 14 вересня.

Так, абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі, українець Олександр Усик уперше за півтора року опустився на другу сходинку. Його змістив американець Теренс Кроуфорд, який піднявся з третьої на першу позицію.

Це сталося завдяки перемозі Кроуфорда над мексиканцем Саулем Альваресом у ніч на 14 вересня. Кроуфорд у результаті поєдинку відібрав у суперника титули WBC, WBO, WBA та IBF у другій середній вазі.

Тепер Кроуфорд - перший боксер в історії, який став абсолютним чемпіоном світу в трьох вагових категоріях. У 2017 році Теренс переміг Джуліуса Індонго, у 2023-му - Еррола Спенса, що дало йому змогу стати абсолютним чемпіоном світу в напівсередній і першій напівсередній вазі відповідно.

Одну позицію в рейтингу також втратив абсолютний чемпіон світу в другій найлегшій вазі (до 55,3 кг) Наоя Іноуе. Він 14 вересня розгромив представника Узбекистану Муроджона Ахмадалієва, однак пропустив уперед Кроуфорда і тепер йде на третьому місці.

Загалом десятка найсильніших боксерів світу за версією The Ring наразі виглядає так:

Теренс Кроуфорд (США) Олександр Усик (Україна) Наоя Іноуе (Японія) Дмитро Бівол Артур Бетербієв Джессі Родрігес (США) Дзюнто Накатані (Японія) Шакур Стівенсон (США) Девід Бенавідес (США) Сауль Альварес (Мексика)

Олександр Усик - останні новини:

Раніше Главред повідомляв, що Усик потрапив у десятку найбагатших боксерів світу. Основним фактором підвищення спортсмена в рейтингу стали гонорари за останні поєдинки.

Олександру Усику загрожувала втрата титулу WBO і статусу абсолютного чемпіона світу. Причиною стали закиди опонентів, що боксер нібито симулював травму. Причиною стали танці чемпіона разом з Іво Бобулом та Надією Дорофєєвою на благодійному заході.

Також команда Усика заявила, що для наступного поєдинку спортсмен може обрати несподіваного суперника. Олександр не виключає можливості провести бій за правилами в ММА і вибрав собі в якості супротивника Джейка Пола.

Про персону: Олександр Усик Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) і The Ring (2022-н. в.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

