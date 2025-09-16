Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Я не спітнів": чоловік Мозгової вперше з'явився на публіці після поранення

Віталій Кірсанов
16 вересня 2025, 10:35
61
Девід Аксельрод "волонтерить і допомагає робити так, щоб були шанси перемагати росіян".
Девід Аксельрод не може співати, коли "люди страждають"
Девід Аксельрод не може співати, коли "люди страждають" / колаж: Главред, фото: instagram.com/david__axelrod, скріншот

Коротко:

  • Співак відвідав організований дружиною концерт "Мій Music Hall"
  • Девід Аксельрод не може співати, коли "люди страждають"

Український співак і чоловік продюсерки Олени Мозгової Девід Аксельрод, який зник на два роки після поранення під час служби в ТрО, з'явився на публіці і розповів, чим зараз займається. Про це повідомляє "Радіо Люкс".

Співак відвідав організований дружиною концерт "Мій Music Hall". Він зізнався, що не може співати, коли "люди страждають".

відео дня

"Я сказав собі, що заспіваю, коли переможемо", - заявив він.

За його словами, зараз він "волонтерить і допомагає робити так, щоб були шанси перемагати росіян".

"Це виснажує. Звичайно, я не кажу, що спітнів або ще щось. Зрозуміло, що хлопцям, які в окопах, набагато складніше. Але я намагаюся робити, що від мене залежить", - додав Аксельрод.

Також співак розповів, що у зв'язку з паузою в кар'єрі його заробітки значно зменшилися. За його словами, він отримує певний дохід за рахунок роялті з композицій, а також допомагає зірковій дружині організовувати концерти.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше повідомив Главред, путініст Расторгуєв уперше вийшов на сцену зі старшим сином Павлом. Родичі спільно виконали пісню "Конь".

Раніше стало відомо про те, що популярний музичний стримінговий сервіс Spotify видалив сторінки кількох виконавців з країни-агресора РФ, проти яких США і Євросоюз ввели санкції за активну підтримку війни проти України. Серед них - відомі артисти-путіністи Григорій Лепс, Shaman (Ярослав Дронов), Олег Газманов, Поліна Гагаріна, Чичеріна та гурт "Любе".

Вас також може зацікавити:

Хто такий Девід Аксельрод

Девід Аксельрод (Володимир Ткаченко) народився 22 червня 1983 року в Дніпропетровську (нині Дніпро). Пішов 1989 року до спецшколи №9 з англійським ухилом.

У 2002 році вступив до Придніпровської державної академії будівництва та архітектури на факультет промислового цивільного будівництва, обравши спеціальність інженер.

Уперше свій талант Володимир відкрив ще в школі, де брав участь у концертах, далі він розвивав свої здібності, беручи участь у студентських фестивалях.

У 2004 році Ткаченко став лауреатом Міжнародного конкурсу "Юність Дніпра", головою якого був Йосип Кобзон.

Потім Володимир спробував свої сили в популярному на той час шоу "Шанс-4", і став фіналістом проєкту. паралельно з цим у 2004 році став учасником 14-х "Таврійських ігор".

У 2005 році артист вирішив брати участь у пісенному конкурсі Євробачення, і записав пісню "Потрібна мені".

У 2007 році Ткаченко став учасником дуету "Барселона" з Галиною Гаврилко, який створювався для участі в конкурсі "Нова хвиля", що проходив у Юрмалі. Дует виконав пісню Queen Barcelona, і посів друге місце.

У 2008 році Ткаченко вирушив у сольне плавання, випустивши пісню "Ненавиджу і люблю", і виступив на телезйомках проєкту "Найкращі пісні року".

У 2009 році співак почав працювати над своїм першим сольним альбомом, і випустив трек "Тебя выбираю". У вересні 2010 року Ткаченко взяв участь у шоу "Х-фактор", і вийшов у фінал шоу. У 2011 році Володимир брав участь у шоу "Танці з зірками", і зі своєю партнеркою Іриною Лещенко завоював "бронзу" проєкту. У 2012 році його продюсером стала Олена Мозгова, яка незабаром стала його дружиною.

У січні 2019 року в ефірі проєкту "Голос країни-9" Ткаченко вийшов на сцену під ім'ям Девід Аскерольд.

Незабаром виявилося, що це не просто сценічний псевдонім - він став Девідом і в паспорті, взявши прізвище свого дідуся.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Олена Мозгова новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Забезпечення армії РФ підривають: Сили оборони провели операцію в тилу противника

Забезпечення армії РФ підривають: Сили оборони провели операцію в тилу противника

11:41Війна
Росіяни взимку готують "головний удар": майор розкрив задум ворога

Росіяни взимку готують "головний удар": майор розкрив задум ворога

10:47Фронт
Зеленський про зустріч із Путіним: "Нам це потрібно, навіть якщо ми не любимо один одного"

Зеленський про зустріч із Путіним: "Нам це потрібно, навіть якщо ми не любимо один одного"

10:42Політика
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 16 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 16 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Більше не лисий бородань: утікач Влад Яма змінив імідж

Більше не лисий бородань: утікач Влад Яма змінив імідж

Фінансова фортуна усміхнеться чотирьом знакам зодіаку 16 вересня: хто у списку

Фінансова фортуна усміхнеться чотирьом знакам зодіаку 16 вересня: хто у списку

Ноги об нього витерла: Пугачова довела Кіркорова своїм одкровенням

Ноги об нього витерла: Пугачова довела Кіркорова своїм одкровенням

Повторила долю Кіркорова: з Анною Asti сталася біда

Повторила долю Кіркорова: з Анною Asti сталася біда

Останні новини

11:41

Забезпечення армії РФ підривають: Сили оборони провели операцію в тилу противника

11:40

В Україні зросте прожитковий мінімум для всіх категорій населення: подробиці

11:34

У Львові масово перевіряють документи та оглядають авто: що сталося

11:30

Мінус 25 кілограмів: Могилевська розкрила, як досягла ідеальної фігури

10:54

Загинув у бою за Україну артист Львівської опери

Рішення про завершення війни ухвалюватиме не Кремль: Пендзин – про те, хто поставить крапкуРішення про завершення війни ухвалюватиме не Кремль: Пендзин – про те, хто поставить крапку
10:47

Росіяни взимку готують "головний удар": майор розкрив задум ворога

10:42

Зеленський про зустріч із Путіним: "Нам це потрібно, навіть якщо ми не любимо один одного"

10:35

"Я не спітнів": чоловік Мозгової вперше з'явився на публіці після поранення

10:33

Лишила Меловіна в минулому: відома українська співачка закрутила новий роман

Реклама
10:32

Сили оборони порушили управління армії РФ на фронті, постраждало командування

09:29

РФ атакувала логістичний центр на Київщині: рятувальники потрапили під ударФото

09:29

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 16 вересня (оновлюється)

09:27

Рубіо анонсував зустріч Трампа і Зеленського: де і коли відбудуться переговори

09:24

Хотів ударити: путініст Расторгуєв накинувся на журналіста за просте запитанняВідео

09:21

Гороскоп на завтра 17 вересня: Левам - вигідна угода, Водоліям - веселощі

09:14

"З нами б'ються три армії": бійці сказали, чи вдасться відстояти Покровськ

09:11

"Змусити Путіна боятися": Зеленський закликав США запровадити санкції проти РФ

09:00

Росія може розв'язати війну в Європі, все залежатиме від двох сценаріїв – Жирохов

08:58

Гороскоп Таро на завтра 17 вересня: Овнам - удача в грошах, Дівам - попередження

08:33

Не доля: чотири знаки зодіаку, яким загрожує безліч розставань

Реклама
08:23

"Війна може закінчитися через 60 або 90 днів": Бессент назвав основну умову

08:11

Зеленський назвав єдиний спосіб завершити війну і натякнув на Трампа

08:11

Карта Deep State онлайн за 16 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Північний морський шлях: чим Путін тримає ТрампаПогляд

07:34

Ізраїль почав наступ: ЦАХАЛ хоче окупувати місто Газа - Axios

07:10

Де три відмінності між чоловіками у спортзалі: треба мати "зір орла", щоб відповісти

06:41

РФ атакувала Україну: у Запоріжжі поранені діти, Суми - частково без світлаФото

06:10

Втрати та результати наступу РФ за другий тиждень вересня в цифрахПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дідуся та онука за 45 секунд

05:27

Як швидко помити лисички: незвичний, але дієвий лайфхак з борошном

05:00

Коли не варто спати в шкарпетках: поширена звичка може мати наслідкиВідео

04:35

Як сказати українською "копчик": чому цю частину тіла постійно неправильно називаютьВідео

04:09

Як котяча м'ята впливає на улюбленців – ознаки, на які варто звертати увагуВідео

03:30

Китай - не альтруїст: експерт сказав, чим РФ заплатить за допомогу КНР

02:55

Особливий день: які знаки зодіаку отримають сюрпризи 16 вересня

02:06

Прорив у медицині: краплі замінюють окуляри для читання і покращують зір надовго

01:36

Вони з’явилися вдруге за багато років: у Чорнобилі зафіксували рідкісних кажанів

01:30

"Був дикий біль": Анна Заворотнюк перенесла серйозну операцію

01:07

Окупанти атакували Запоріжжя: в ОВА розповіли про руйнування та постраждалихФотоВідео

00:40

Найближчим часом підвищиться активність штурмів: DeepState назвало ще один гарячий напямок

Реклама
00:04

Гра Лукашенка: експерт розповів, як "Захід-2025" може стати його "планом Б"

15 вересня, понеділок
23:04

Скандал з допінгом Мудрика: як корова може скоротити термін дискваліфікації

23:01

Чому цього дня обов'язково потрібно попаритися: суворі прикмети 16 вересня

21:53

"Навіть елітні підрозділи не змогли зупинити тиск": як ЗСУ заганяють ворога в пастку

21:39

Путін може ліквідувати Лукашенка: названо ймовірний спосіб і головну умовуВідео

21:30

Фінансова фортуна усміхнеться чотирьом знакам зодіаку 16 вересня: хто у списку

21:01

Розумний хід перед зимою: простий спосіб знизити рахунки за комуналку

20:59

Коли обрізати троянди восени в Україні: найкращий часВідео

20:55

Приховує корисну функцію: як одна кнопка в авто робить керування легшим

20:45

Гороскоп на сьогодні 16 вересня: Близнюкам - серйозна сварка, Ракам - знайомство

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти