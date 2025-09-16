"Я не спітнів": чоловік Мозгової вперше з'явився на публіці після поранення

Девід Аксельрод "волонтерить і допомагає робити так, щоб були шанси перемагати росіян".

Девід Аксельрод не може співати, коли "люди страждають" / колаж: Главред, фото: instagram.com/david__axelrod, скріншот

Коротко:

Співак відвідав організований дружиною концерт "Мій Music Hall"

Девід Аксельрод не може співати, коли "люди страждають"

Український співак і чоловік продюсерки Олени Мозгової Девід Аксельрод, який зник на два роки після поранення під час служби в ТрО, з'явився на публіці і розповів, чим зараз займається. Про це повідомляє "Радіо Люкс".

Співак відвідав організований дружиною концерт "Мій Music Hall". Він зізнався, що не може співати, коли "люди страждають".

"Я сказав собі, що заспіваю, коли переможемо", - заявив він.

За його словами, зараз він "волонтерить і допомагає робити так, щоб були шанси перемагати росіян".

"Це виснажує. Звичайно, я не кажу, що спітнів або ще щось. Зрозуміло, що хлопцям, які в окопах, набагато складніше. Але я намагаюся робити, що від мене залежить", - додав Аксельрод.

Також співак розповів, що у зв'язку з паузою в кар'єрі його заробітки значно зменшилися. За його словами, він отримує певний дохід за рахунок роялті з композицій, а також допомагає зірковій дружині організовувати концерти.

Хто такий Девід Аксельрод Девід Аксельрод (Володимир Ткаченко) народився 22 червня 1983 року в Дніпропетровську (нині Дніпро). Пішов 1989 року до спецшколи №9 з англійським ухилом. У 2002 році вступив до Придніпровської державної академії будівництва та архітектури на факультет промислового цивільного будівництва, обравши спеціальність інженер. Уперше свій талант Володимир відкрив ще в школі, де брав участь у концертах, далі він розвивав свої здібності, беручи участь у студентських фестивалях. У 2004 році Ткаченко став лауреатом Міжнародного конкурсу "Юність Дніпра", головою якого був Йосип Кобзон. Потім Володимир спробував свої сили в популярному на той час шоу "Шанс-4", і став фіналістом проєкту. паралельно з цим у 2004 році став учасником 14-х "Таврійських ігор". У 2005 році артист вирішив брати участь у пісенному конкурсі Євробачення, і записав пісню "Потрібна мені". У 2007 році Ткаченко став учасником дуету "Барселона" з Галиною Гаврилко, який створювався для участі в конкурсі "Нова хвиля", що проходив у Юрмалі. Дует виконав пісню Queen Barcelona, і посів друге місце. У 2008 році Ткаченко вирушив у сольне плавання, випустивши пісню "Ненавиджу і люблю", і виступив на телезйомках проєкту "Найкращі пісні року". У 2009 році співак почав працювати над своїм першим сольним альбомом, і випустив трек "Тебя выбираю". У вересні 2010 року Ткаченко взяв участь у шоу "Х-фактор", і вийшов у фінал шоу. У 2011 році Володимир брав участь у шоу "Танці з зірками", і зі своєю партнеркою Іриною Лещенко завоював "бронзу" проєкту. У 2012 році його продюсером стала Олена Мозгова, яка незабаром стала його дружиною. У січні 2019 року в ефірі проєкту "Голос країни-9" Ткаченко вийшов на сцену під ім'ям Девід Аскерольд. Незабаром виявилося, що це не просто сценічний псевдонім - він став Девідом і в паспорті, взявши прізвище свого дідуся.

