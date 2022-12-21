Скандальний Орбан накинувся на Євросоюз через допомогу Україні у війні з РФ

Угорський прем'єр відкинув думку про те, що українці також воюють і за його країну.

Орбан звинуватив Євросоюз у втручанні у війну в Україні / УНІАН

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відзначився черговою неоднозначною заявою про Україну. Так, він заявив, що велика частина Європи уже воює проти РФ, оскільки надсилає Україні гроші та зброю, а також навчає українських солдатів. Про це пише Novinky.cz.

За словами Орбана, з цієї точки зору Угорщина не перебуває у стані війни, оскільки лише надає гуманітарну допомогу Україні.

"Ми виступаємо за припинення вогню і негайний початок мирних переговорів", - сказав очільник угорського уряду.

Водночас Орбан відкинув думку про те, що українці також воюють за Угорщину.

"Українці борються, і треба сказати дуже героїчно, за свою країну. Безпека Угорщини забезпечується членством в НАТО. З цієї точки зору результат війни не впливає на безпеку Угорщини", - заявив він.

Окрім того, прем'єр-міністр Угорщини назвав спільну фінансову допомогу Україні від Євросоюзу неправильним рішенням. "Хорошим рішенням було б, якби кожен робив внесок в Україну зі свого державного бюджету", - додав Орбан.

Допомога Україні

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не буде приєднуватися до загального пакету допомоги Україні від Європейського Союзу на 18 млрд євро, який незабаром повинні представити.

"Тому що ми зробили це (виділили допомогу, - Главред) одного разу. Під час епідемії коронавірусу ми підтримували загальне запозичення, але цього було достатньо", - заявив він.

До того керівник угорського парламенту Ласло Кевер влаштував скандал, коли заявив про "психічні проблеми" у президента України Володимира Зеленського через те, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.

"Зазвичай той, хто потребує допомоги, просить про це ввічливо - звичайно, наполегливо, але просить, а не вимагає або загрожує. Загрожують ворогам, а не тим, кого хочуть мати друзями. Тут якась особиста психічна проблема", - говорив Кевер.

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