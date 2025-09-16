Можливі мігрені та біль у суглобах: українців попередили про різку зміну погоди

Діденко рекомендує діставати з шафи куртки та не забувати про парасольки.

Прогноз погоди на 17 вересня / Фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода 17 вересня

Коли до України повернеться тепло

У середу, 17 вересня, Україну накриє атмосферний фронт. Очікується похолодання та дощі. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, дощі пройдуть майже по всій території України.

"Така волога дощова й холодна погода переважатиме 17-го вересня у західних областях, на півночі (окрім Сумщини), на Вінниччині, на Одещині, у західних районах Черкащини та Кропивницького з районами", - пише Діденко.

Вона зазначає, що у цих регіонах температура повітря становитиме +15...+19 °C.

На сході, півдні та частково в центрі українці ще зможуть насолоджуватися сонячною погодою. Очікується, що в Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях повітря прогріється до +26 градусів.

"Такий синоптичний комфорт вже організовуватиме антициклон Oldenburgia, який розлігся, як велика ледача кицька над континентальною Європою", - пояснює Діденко.

Вона додає, що 18 вересня атмосферний фронт зсунеться у східному напрямку, відповідно, дощі та нижча температура повітря охоплять Лівобережжя України.

Антициклон Oldenburgia / фото: Діденко

Погода в Києві 17 вересня

У середу, 17 вересня, у Києві очікується серйозне похолодання та дощі.

Діденко радить взяти з собою парасольки та одягти легкий пуховик, адже температура повітря очікується +15…+17 °C.

"Атмосферний фронт! Шановні метеопати - можливі мігрені, крутіння-вертіння суглобів, судинні штуки всілякі не дуже тощо", - йдеться в повідомленні.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Коли до України повернеться тепла та сонячна погода

19 вересня антициклон Oldenburgia почне рухатися в бік України. Тому впродовж вихідних очікується тепла та сонячна погода. Розігріє до 27 градусів.

Прогноз погоди на 19 вересня / фото: meteoprog

