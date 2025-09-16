Можливі мігрені та біль у суглобах: українців попередили про різку зміну погоди

Ви дізнаєтеся:
У середу, 17 вересня, Україну накриє атмосферний фронт. Очікується похолодання та дощі. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, дощі пройдуть майже по всій території України.
"Така волога дощова й холодна погода переважатиме 17-го вересня у західних областях, на півночі (окрім Сумщини), на Вінниччині, на Одещині, у західних районах Черкащини та Кропивницького з районами", - пише Діденко.
Вона зазначає, що у цих регіонах температура повітря становитиме +15...+19 °C.
На сході, півдні та частково в центрі українці ще зможуть насолоджуватися сонячною погодою. Очікується, що в Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях повітря прогріється до +26 градусів.
"Такий синоптичний комфорт вже організовуватиме антициклон Oldenburgia, який розлігся, як велика ледача кицька над континентальною Європою", - пояснює Діденко.
Вона додає, що 18 вересня атмосферний фронт зсунеться у східному напрямку, відповідно, дощі та нижча температура повітря охоплять Лівобережжя України.
Погода в Києві 17 вересня
У середу, 17 вересня, у Києві очікується серйозне похолодання та дощі.
Діденко радить взяти з собою парасольки та одягти легкий пуховик, адже температура повітря очікується +15…+17 °C.
"Атмосферний фронт! Шановні метеопати - можливі мігрені, крутіння-вертіння суглобів, судинні штуки всілякі не дуже тощо", - йдеться в повідомленні.
Коли до України повернеться тепла та сонячна погода
19 вересня антициклон Oldenburgia почне рухатися в бік України. Тому впродовж вихідних очікується тепла та сонячна погода. Розігріє до 27 градусів.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
