Хотів ударити: путініст Расторгуєв накинувся на журналіста за просте запитання

Путініст Расторгуєв матом накинувся на журналіста за запитання про гонорари.

Расторгуєв зганьбився своїм хамством/ Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

Яке запитання розлютило Расторгуєва

Що він хотів зробити з журналістом

Соліст улюбленого гурту Путіна "Любе" Микола Расторгуєв, який підтримує всі терористичні починання кривавого диктатора, накинувся на журналіста за просте запитання.

Момент потрапив на відео і його опублікував пропагандистський ресурс Стархіт. На відео видно, як путініст, пропускаючи мат через слово, вичитує журналіста за те, що той запитав про його гонорари.

відео дня

Микола Расторгуєв / lubeh.matvey.ru

"Слухай, ніколи нікому не стави таких запитань. Взагалі про гроші говорити непристойно. Гонорари там. Не ваше собаче діло", - сказав озлоблений соліст групи "Любе".

Жінка, яка стояла поруч, сказала, що думала, що путініст реально вдарить представника ЗМІ за звичайне запитання.

"Хотілося", - сказав Расторгуєв.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше повідомив Главред, путініст Расторгуєв уперше вийшов на сцену зі старшим сином Павлом. Родичі спільно виконали пісню "Конь".

Раніше стало відомо про те, що популярний музичний стримінговий сервіс Spotify видалив сторінки кількох виконавців з країни-агресора РФ, проти яких США і Євросоюз ввели санкції за активну підтримку війни проти України. Серед них - відомі артисти-путіністи Григорій Лепс, Shaman (Ярослав Дронов), Олег Газманов, Поліна Гагаріна, Чичеріна та гурт "Любе".

