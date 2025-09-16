Рубіо анонсував зустріч Трампа і Зеленського: де і коли відбудуться переговори

Лідери США та України зустрінуться в рамках Генеральної Асамблеї ООН.

https://glavred.net/politics/rubio-anonsiroval-vstrechu-trampa-i-zelenskogo-gde-i-kogda-sostoyatsya-peregovory-10698434.html Посилання скопійоване

Трамп і Зеленський, ймовірно, зустрінуться в Нью-Йорку / Колаж: Главред, фото: ОП

Коротко:

Анонсовано зустріч Трампа і Зеленського

Саміт відбудеться в Нью-Йорку наступного тижня

Президент США Дональд Трамп може зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським наступного тижня. Зустріч відбудеться в Нью-Йорку. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, передає LBC.

Держсекретар США зазначив, що Трамп мав "кілька дзвінків із Путіним, кілька зустрічей із Зеленським, зокрема, ймовірно, наступного тижня знову в Нью-Йорку", де лідери збираються на Генеральну Асамблею ООН.

відео дня

Зазначимо, на 22 вересня 2025 року заплановано засідання високого рівня в ознаменування вісімдесятої річниці ООН.

Переговори щодо завершення війни в Україні

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп анонсував продовження мирних переговорів щодо України. Він не виключив зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. При цьому Трамп вважає, що організувати її буде нелегко.

"Переговори будуть. Але ймовірно, мені доведеться втрутитися. Путін і Зеленський настільки ненавидять один одного, що практично не можуть говорити. Вони просто не здатні говорити один з одним", - сказав президент США.

В інтерв'ю Fox News держсекретар США Марко Рубіо заявив, що для досягнення миру потрібна згода обох сторін, але поки що немає результатів із російського боку.

"Ми не отримали таких результатів від Росії", - зазначив він.

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що врегулювання війни Росії проти України виявилося значно складнішим, ніж очікувалося. Переговори щодо завершення війни перебувають на останніх 10 ярдах шляху, саме тому вони такі важкі.

Тим часом міністр фінансів США Скотт Бессент заявив: якщо Європа "зробить свій внесок" у скорочення доходів від російської нафти, то війна в Україні може закінчитися вже через 2-3 місяці. Він підкреслив, що європейським країнам необхідно відігравати активнішу роль у скороченні російських нафтових доходів і припиненні війни.

Де ухвалюватимуть рішення про закінчення війни: думка експерта

Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що рішення про закінчення війни ухвалюватимуть не в Москві. На його думку, варто говорити не з РФ, а зі США та Китаєм.

"Рішення про закінчення війни ухвалюватимуть не в Кремлі. Рішення про закінчення війни ухвалюватимуть у Пекіні. Це головний постулат, який ми повинні зрозуміти", - сказав Пендзин в інтерв'ю Главреду.

За його словами, з Кремлем нема про що говорити - варто говорити з Пекіном і Вашингтоном.

"Тільки там, на зустрічі Вашингтона і Пекіна, ухвалюватимуться рішення щодо подальшої долі українсько-російської війни. Без китайської підтримки Росія війну вести не зможе", - додав він.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред