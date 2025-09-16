Мінус 25 кілограмів: Могилевська розкрила, як досягла ідеальної фігури

Наталія Могилевська розказала секрети своєї стрункості.

https://glavred.net/stars/minus-25-kilogramm-mogilevskaya-raskryla-kak-dostigla-idealnoy-figury-10698458.html Посилання скопійоване

Наталія Могилевська розповіла свій секрет схуднення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталія Могилевська

Ви дізнаєтесь:

Наталія Могилевська схудла на 25 кілограм

Як співачка досягла такого результату

Українська співачка Наталія Могилевська приголомшила шанувальників кардинальними змінами у зовнішності. Артистка підтвердила, що схудла на 25 кілограмів, і у прямому ефірі Люкс ФМ поділилася секретами своєї стрункої фігури.

За словами Могилевської, на шлях до бажаного результату вона витратила цілий рік. Зірка зізналася, що перепробувала чимало методик та дієт, однак успіху досягла завдяки зовсім іншому підходу.

відео дня

"Цього разу я пішла через духовний зріс та чистку організму. Це не було взагалі схуднення. Я просто займалася печінкою, шлунково-кишковим трактом, гіркі трави", — розповіла Наталія.

Наталія Могилевська не худла за допомогою препаратів / фото: instagram.com, Наталія Могилевська

Виконавиця зазначила, що тепер почувається надзвичайно комфортно у власному тілі. Медичні обстеження також показують позитивну динаміку: у нормі гормональний фон, чудовий стан ШКТ, а шкіра зберегла пружність.

Окремо Могилевська підкреслила, що не вдавалася до препаратів для діабетиків, які останнім часом стали популярними серед зірок для швидкого схуднення.

"Я схудла не через Оземпік", — підсумувала свою історію змін Наталія Могилевська.

Наталія Могилевська / інфографіка: Главред

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що співачка Наталія Могилевська відмовилась від весілля під час повномасштабної війни. За її словами, вона навіть не святкувала 50-річний ювілей, тому що це не на часі. Проте співачка щаслива, адже окрім надійних стосунків у неї з'явилось двоє донечок.

Також Наталія Могилевська розповіла, скільки їй потрібно грошей для комфортного проживання в столиці України. За словами співачки, її особисті потреби у Києві цілком можна закрити на суму від 30 тисяч гривень. Також вона розповіла, скільки витрачала під час життя в Індії.

Вас може зацікавити:

Про персону: Наталія Могилевська Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка, виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред