Експрезидент США Дональд Трамп сильно зганьбився: помахав рукою уявному натовпу

45-й президент США потрапив у курйозну ситуацію, помахавши рукою уявному натовпу під час спуску з літака у Вірджинії.

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Дональд Трамп сконфузився / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/DonaldTrump

Експрезидент США 78-річний Дональд Трамп потрапив у курйозну ситуацію у Вірджинії. Під час спуску з літака політик помахав рукою уявному натовпу. Відео з інцидентом стало вірусним в Мережі і набрало майже 900 тисяч переглядів.

"Сьогодні Трамп прибув до Вірджинії і знову помахав рукою нікому", - іронічно написав головний редактор ліберального ЗМІ MeidasTouch Рон Філіпковські в Х (Twitter).

На відео видно, як Трамп у костюмі спускається трапом після прибуття в аеропорт. Однією рукою політик тримається за поручні, а іншою махає, ніби його зустрічає великий натовп прихильників. Проте, коли камеру віддалили, стало зрозуміло, що на Трампа чекали лише автомобіль і охоронці.

відео дня

Дивіться відео, де Трамп махає уявному натовпу:

У коментраях до відео користувачі вибхнули жартами:

Привіт, зайняті працівники, які ігнорують мене та виконують свою важливу роботу! Привіт, хлопці з секретної служби, яких я бачив десять хвилин тому, коли ви вийшли з літака! Подивіться, які рослини. Привіт рослини!!! Боже, я такий популярний!

Він так відчайдушно потребує уваги.

В його голові - найбільші натовпи, такі, яких ніхто ще не бачив.

Випробування масового плаща-невидимки пройшло успішно. Не було видно жодного прихильника Трампа.

Після того, як Трамп помахав уявному натовпу, він сів у затоноване авто і поїхав. Наразі він зайнятий агітаційною кампанією перед виборами, які відбудуться цього року.

Скандальні заяви Дональда Трампа - позиція щодо України

Експрезидент США Дональд Трамп, який змагається з нинішнім президентом Джо Байденом за посаду президента США, неодноразово потрапляв у міжнародні скандали, повʼязані з підтримкою України та завершенням російсько-української війни.

Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп на передвиборчому заході в Детройті розкритикував обсяги допомоги, яку Адміністрація Байдена виділяє Україні, і пообіцяв її згорнути ще до того, як зайде в Білий дім. Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський отримує по 60 мільярдів доларів під час кожного візиту до США і звинуватив його у своєму імпічменті.

Як повідомляв Главред, для завершення війни РФ з Україною "за 24 години" Київ має віддати окуповані Крим і Донбас. Такі деталі містяться в плані експрезидента США Дональда Трампа, пише The Washington Post. Знайомі з планом Трампа кажуть, що він у приватній розмові заявив, що міг би припинити війну, тиснучи на Україну, щоб просунути невигідні умови для країни.

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