Експрезидент США Дональд Трамп сильно зганьбився: помахав рукою уявному натовпу

Експрезидент США 78-річний Дональд Трамп потрапив у курйозну ситуацію у Вірджинії. Під час спуску з літака політик помахав рукою уявному натовпу. Відео з інцидентом стало вірусним в Мережі і набрало майже 900 тисяч переглядів.
"Сьогодні Трамп прибув до Вірджинії і знову помахав рукою нікому", - іронічно написав головний редактор ліберального ЗМІ MeidasTouch Рон Філіпковські в Х (Twitter).
На відео видно, як Трамп у костюмі спускається трапом після прибуття в аеропорт. Однією рукою політик тримається за поручні, а іншою махає, ніби його зустрічає великий натовп прихильників. Проте, коли камеру віддалили, стало зрозуміло, що на Трампа чекали лише автомобіль і охоронці.
Дивіться відео, де Трамп махає уявному натовпу:
У коментраях до відео користувачі вибхнули жартами:
- Привіт, зайняті працівники, які ігнорують мене та виконують свою важливу роботу! Привіт, хлопці з секретної служби, яких я бачив десять хвилин тому, коли ви вийшли з літака! Подивіться, які рослини. Привіт рослини!!! Боже, я такий популярний!
- Він так відчайдушно потребує уваги.
- В його голові - найбільші натовпи, такі, яких ніхто ще не бачив.
- Випробування масового плаща-невидимки пройшло успішно. Не було видно жодного прихильника Трампа.
Після того, як Трамп помахав уявному натовпу, він сів у затоноване авто і поїхав. Наразі він зайнятий агітаційною кампанією перед виборами, які відбудуться цього року.
Скандальні заяви Трампа про війну в Україні
Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.
Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".
"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.
За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.
Скандальні заяви Дональда Трампа - позиція щодо України
Експрезидент США Дональд Трамп, який змагається з нинішнім президентом Джо Байденом за посаду президента США, неодноразово потрапляв у міжнародні скандали, повʼязані з підтримкою України та завершенням російсько-української війни.
Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп на передвиборчому заході в Детройті розкритикував обсяги допомоги, яку Адміністрація Байдена виділяє Україні, і пообіцяв її згорнути ще до того, як зайде в Білий дім. Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський отримує по 60 мільярдів доларів під час кожного візиту до США і звинуватив його у своєму імпічменті.
Як повідомляв Главред, для завершення війни РФ з Україною "за 24 години" Київ має віддати окуповані Крим і Донбас. Такі деталі містяться в плані експрезидента США Дональда Трампа, пише The Washington Post. Знайомі з планом Трампа кажуть, що він у приватній розмові заявив, що міг би припинити війну, тиснучи на Україну, щоб просунути невигідні умови для країни.
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