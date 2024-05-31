Загрожує в’язниця: Трампа визнали винним у приховуванні грошей - CNN

Трампу загрожує тюремне ув’язнення або умовний термін за його злочини, пов’язані зі схемою виплати прихованих грошей.

https://glavred.net/world/grozit-tyurma-trampa-priznali-vinovnym-v-sokrytii-deneg-cnn-10569359.html Посилання скопійоване

Суд присяжних визнав Трампа винним за всіма пунктами обвинувачення в рамках першої кримінальної справи / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, pixabay

Суд присяжних визнав Трампа винним за всіма пунктами обвинувачення в рамках першої кримінальної справи проти експрезидента США. В свою чергу, Дональд Трамп назвав це рішення "сфальсифікованим і ганебним", повідомляє CNN.

Зауважимо, що йому було висунуто звинувачення в 34 випадках фальсифікації ділової документації. Однак, експрезидент розкритикував присяжних та прокурора за таке рішення.

"Ми не зробили нічого поганого. Я справді невинна людина", - заявив він. відео дня

Тепер Трампу загрожує тюремне ув’язнення до 4 років або умовний термін за його злочини, пов’язані зі схемою виплати прихованих грошей, якій він сприяв напередодні президентських виборів 2016 року. Трамп став першим в історії експрезидентом США, засудженим за тяжкий злочин.

Повідомляється, що винесення вироку відбудеться 11 липня. На цю мить експрезидент США залишиться поза в’язницею. Прокурори не вимагали від Трампа внести заставу. Проте Трамп, імовірно, оскаржить рішення присяжних, що може значно відстрочити винесення вироку.

Перший імпічмент Дональда Трампа У вересні 2019 року Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, яка відбулася 25 липня і стала приводом для початку процедури імпічменту глави США. Трампа звинувачували в тому, що він тиснув на Зеленського з метою отримати компромат на свого суперника на майбутніх виборах президента США, кандидата від демократів Джозефа Байдена. В обмін він нібито пропонував відновити фінансову допомогу з боку Вашингтона, заморожену за кілька днів до телефонної розмови. Після скандалу, який виник навколо телефонної розмови, Зеленський назвав єдину людину, яка може на нього тиснути. "На мене ніхто не може тиснути, тому що я - президент незалежної України. На мене може тиснути лише одна людина. На мене може тиснути лише мій син. Йому 6 років", - сказав Зеленський журналістам на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. 25 вересня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що Конгрес ініціює процедуру імпічменту американського президента Дональда Трампа через скандал за участю України. У 2019 році Трампа звинувачували за двома статтями - зловживання владою та перешкоджання розслідуванню Конгресу. Однак у лютому 2020 року Сенат контролювали "республіканці", тому він зберіг свою посаду. Трампа виправдали за обома статтями.

Позиція Трампа щодо війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 45-й президент США Дональд Трамп заявив, що закінчить російсько-українську війну відразу після того, як стане американським лідером.

Також повідомлялось, що в плані експрезидента США Дональда Трампа йдется, що для завершення війни РФ з Україною "за 24 години" Київ має віддати країні-агресору окуповані Крим і Донбас.

Експрезидент США Дональд Трамп також відповів, чи продовжить він допомогу Україні з озброєнням, чи дозволить президенту РФ Володимиру Путіну окупувати частину або всю державу, якщо його знову оберуть президентом.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред