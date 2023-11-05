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Зеленський жорстко відповів Трампу, який пообіцяв закінчити війну за 24 години

Яна Ставська
5 листопада 2023, 19:34
Зеленський, з-поміж іншого, сказав, що запросив би екс-президента США у зону бойових дій.
Зеленський жорстко відповів Трампу, який пообіцяв закінчити війну за 24 години
Трамп неодноразово натякав, що пожертвував би Україною, щоби "покласти край" війні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Президент Володимир Зеленський запросив американського екс-главу Дональда Трампа у зону бойових дій. Таким чином український лідер зможе переконати Трампа "за 24 хвилини", що завершити повномасштабне вторгнення РФ так швидко не вийде.

В інтерв'ю NBC Зеленський зазначив, що Трамп "не може керувати цією війною".

"Колишній президент Трамп сказав, що приблизно за 24 години він зможе впоратися з цим і закінчити війну... Тут був президент Байден, і я думаю, він зрозумів деякі деталі, які можна зрозуміти, тільки перебуваючи тут. Тому я запрошую президента Трампа". Якщо він зможе прибути сюди, то мені знадобиться 24 хвилини", - відповів Зеленський.

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Президент додав, що йому і "24 хвилин" вистачить, щоби переконати Трампа, що покласти край російській агресії.

З Путіним не вдасться домовитися про мир, підкреслив Зеленський.

"Якщо він не намагається і якщо він не готовий віддати нашу територію цій *** людині, Путіну, якщо ви не готові віддати її, якщо ви не готові віддати нашу незалежність, він не зможе впоратися з цим", - підсумував Зеленський.

Трамп пообіцяв негайно закінчити війну в Україні

У вересні 2023 року екс-глава США Дональд Трамп відзначився новою дивною заявою - буцімто здатен закінчити війну в Україні всього за "24 години".

"Якщо я скажу вам точно, я втрачу всі свої козирі. Я маю на увазі, я не можу точно сказати, що збираюся робити. Але я б сказав певні речі Путіну. Я б сказав певні речі Зеленському", - сказав екс-президент США.

Трамп регулярно просуває проросійські наративи й неодноразово стверджував, що на місці Байдена переконував би українську владу відректися від частини території.

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війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп війна Росії та України
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