Зеленський жорстко відповів Трампу, який пообіцяв закінчити війну за 24 години

Зеленський, з-поміж іншого, сказав, що запросив би екс-президента США у зону бойових дій.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-zhestko-otvetil-trampu-kotoryy-poobeshchal-zakonchit-voynu-za-24-chasa-10514287.html Посилання скопійоване

Трамп неодноразово натякав, що пожертвував би Україною, щоби "покласти край" війні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Президент Володимир Зеленський запросив американського екс-главу Дональда Трампа у зону бойових дій. Таким чином український лідер зможе переконати Трампа "за 24 хвилини", що завершити повномасштабне вторгнення РФ так швидко не вийде.

В інтерв'ю NBC Зеленський зазначив, що Трамп "не може керувати цією війною".

"Колишній президент Трамп сказав, що приблизно за 24 години він зможе впоратися з цим і закінчити війну... Тут був президент Байден, і я думаю, він зрозумів деякі деталі, які можна зрозуміти, тільки перебуваючи тут. Тому я запрошую президента Трампа". Якщо він зможе прибути сюди, то мені знадобиться 24 хвилини", - відповів Зеленський. відео дня

Президент додав, що йому і "24 хвилин" вистачить, щоби переконати Трампа, що покласти край російській агресії.

З Путіним не вдасться домовитися про мир, підкреслив Зеленський.

"Якщо він не намагається і якщо він не готовий віддати нашу територію цій *** людині, Путіну, якщо ви не готові віддати її, якщо ви не готові віддати нашу незалежність, він не зможе впоратися з цим", - підсумував Зеленський.

Трамп пообіцяв негайно закінчити війну в Україні

У вересні 2023 року екс-глава США Дональд Трамп відзначився новою дивною заявою - буцімто здатен закінчити війну в Україні всього за "24 години".

"Якщо я скажу вам точно, я втрачу всі свої козирі. Я маю на увазі, я не можу точно сказати, що збираюся робити. Але я б сказав певні речі Путіну. Я б сказав певні речі Зеленському", - сказав екс-президент США.

Трамп регулярно просуває проросійські наративи й неодноразово стверджував, що на місці Байдена переконував би українську владу відректися від частини території.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.