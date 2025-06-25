Росія нападе на НАТО: генсек Рютте назвав терміни початку великої війни

Росія може атакувати одну з країн Альянсу вже упродовж 5–7 років, тож Європа має готуватися до війни заздалегідь і без ілюзій, зазначив генсек НАТО.

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В НАТО назвали терміни початку війни з Росією / Колаж Главред, фото: УНІАН, ГУР МО

Про що йдеться у матеріалі:

РФ планує через 5-7 років напасти на НАТО

Альянс має трансформуватись

НАТО має мати можливість захистити себе

Росія дійсно розглядає можливість нападу на одну з країн-членів Альянсу. За оцінками, це може статися протягом найближчих 5–7 років. Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив під час брифінгу, передає 24 канал.

Він закликав не плекати ілюзій щодо намірів Кремля, адже попри нинішню неспровоковану війну проти України, Москва, за словами європейських лідерів і військового керівництва, зокрема Німеччини, не виключає планів агресії проти НАТО.

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"Звісно, вони (росіяни – ред.) планують через 5 – 7 років атакувати НАТО. Саме тому так важливо зараз трансформуватися. Нам потрібно врівноважити вклади, відповідно до тих, що виконують Сполучені Штати (мовиться про витрати на оборону – ред.), – сказав генсек НАТО.

Рютте наголосив, що Альянс повинен бути готовим до коротко-, середньо- і довгострокових загроз з боку Росії та здатним ефективно захищати себе.

Які країни та коли стали членами НАТО / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія готується до нових військових дій на території Європи, тож Україна вже координує оборонні заходи разом із Великою Британією та Європейським Союзом. Про це заявив президент Володимир Зеленський, посилаючись на доповідь очільника ГУР Кирила Буданова.

Зеленський також попередив, що російський диктатор Володимир Путін може здійснити напад на одну з країн НАТО вже протягом наступних п’яти років, аби перевірити здатність Альянсу до колективної оборони.

Сам Путін, у свою чергу, відкинув подібні звинувачення, назвавши їх "неймовірною брехнею", і запевнив, що Росія не планує нападів на Європу чи НАТО — попри постійне нарощування військового потенціалу.

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Хто такий Марк Рютте? Марк Рютте (нід. Mark Rutte; нар. 14 лютого 1967, Гаага, Нідерланди) — нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 рік. Прем'єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 до 2 липня 2024 року. 26 червня 2024 призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія.

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