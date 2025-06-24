Коли РФ нападе на НАТО: Зеленський сказав, скільки часу залишилося на підготовку

За словами Зеленського, сьогодні Україна стримує армію Путіна від нападу на НАТО.

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Зеленський прокоментував можливу атаку РФ на країни НАТО / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Ключові тези Зеленського:

Росія може атакувати НАТО в найближчі 5 років

Заходу потрібно активніше готуватися до атаки з боку РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін може напасти на країну НАТО вже у найближчі п’ять років, щоб випробувати міцність Альянсу. Відповідну заяву український лідер зробив у інтерв'ю Sky News.

"Ми вважаємо, що, починаючи з 2030 року, Путін може мати значно більші можливості", — сказав Зеленський. відео дня

Водночас він вважає, що зробити це впродовж кількох місяців у російського диктатора не вийде, адже сьогодні його стримує Україна, "у нього немає часу на муштру армії".

Коли журналіст Марк Остін запитав, чи можлива атака Росії протягом кількох місяців, Зеленський відповів: "Я не вірю, що Путін готовий".

Також президент України згадав про плани країн Альянсу збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року. Він назвав ці плани дуже повільними та закликав Захід не зволікати з підготовкою.

"У будь-якому разі, Путіну потрібна пауза, йому потрібно скасування санкцій, йому потрібна навчена армія. І 10 років – це дуже довгий термін. До того часу у нього буде готова нова армія", - підкреслив Зеленський.

Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Війна Росії й НАТО - прогнози

Нещодавно колишній радник президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявив, якщо США вирішать не відповідати на агресію президента РФ Володимира Путіна щодо країн Балтії або Польщі, це може призвести до жахливих наслідків. Зокрема, до нападу на Північноатлантичний Альянс.

Як писав Главред, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко не виключає, що у країни-агресора РФ дійсно є можливість зайти і захопити частину певних країн НАТО, причому одночасно.

Крім того, раніше в НАТО попереджали, що РФ може готувати напад, перші ознаки є. Зокрема, війська країни-агресорки Росії зміцнюють бази та активно будують військову інфраструктуру біля кордону з Фінляндією, про що свідчать нещодавні супутникові знімки.

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Що таке Sky News? Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

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