На Україну чекає важке літо: у НАТО сказали, де наступатиме армія РФ

Путін думає, що він перемагає, але це ґрунтується на неправдивій інформації, яку отримує російський диктатор.

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У Путіна неправильні уявлення про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Міноборони РФ, wikimedia.org

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Чому у Путіна масштабні очікування від літньої кампанії

Російський диктатор Володимир Путін вірить у здатність російської армії досягти прориву, тож посилюватиме атаки, попри втрати. Про це свідчать розвідувальні дані НАТО, які повідомив журналістам високопоставлений представник Альянсу, який побажав залишитися анонімним.

Країна-агресор зазнає значних втрат, однак має намір загалом зберігати тактику. На цій підставі в Альянсі очікують "важкого літа" для України, пише Європейська правда.

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"Ми очікуємо, що Росія продовжуватиме тактику невеликих завоювань, попри великі втрати, яких вона зазнає", - додав представник НАТО.

В Альянсі чекають, що влітку армія РФ матиме просування в Сумській області.

"У Запорізькій області ми теж чекаємо інтенсифікації, але здебільшого це будуть обмежені штурми для поліпшення тактичних позицій", - заявив він.

Водночас у Путіна очікування від літньої кампанії значно масштабніші.

"Він справді думає, що він перемагає, але це ґрунтується на неправдивій інформації, яку він отримує. Виходячи з цього, українцям варто очікувати важкого літа. Буде тиск по всій лінії фронту і схоже, що він зростатиме, тому я говорю про складне літо для України", - наголосив чиновник.

При цьому НАТО не вважають, що Росія зможе досягти поставлених цілей.

"Загалом, головним стримуючим фактором для Росії є те, що вона не має достатніх резервів, необхідних для того, щоб досягти якогось прориву", - пояснив представник Альянсу.

Літній наступ Росії - останні новини

Як писав Главред, одним із ключових напрямків російського наступу стало просування поблизу Костянтинівки, розташованої в Донецькій області. Російські сили атакують місто з трьох сторін і просунулися приблизно на 10 кілометрів на західній ділянці, скоротивши відстань до самого міста до 12 км.

Представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук вважає, що станом на сьогодні немає жодних умов для висадки російського морського десанту в Одесі. За його словами, висадка десанту може відбуватися тільки назустріч сухопутному угрупованню військ.

Колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак вважає, що загроза прямого наступу на Суми реальна. Російська Федерація вже контролює майже 250 квадратних кілометрів території Сумської області, і це дуже багато. Крім того, щодня військова присутність окупантів на Сумщині розширюється. У такій ситуації можуть початися дуже серйозні бомбардування міста Суми.

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