12 кроків для миру - Україна та Європа готують план закінчення війни, його умови

Україна та Європа готують план, який передбачає припинення війни з РФ та фіксацію лінії фронту на поточних позиціях без поступок Кремлю, вказує ЗМІ.

Україна та Європа готують план на 12 пунктів для закінчення війни, деталі / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі Bloomberg:

Україна та країни Європи розроблять план на 12 пунктів щодо закінчення війни

Наразі немає ознак, що Путін погодиться поступитись своїми максималістськими вимогами

Країни Європи спільно з Україною працюють над 12-пунктною угодою, спрямованою на припинення війни Росії проти України. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на джерела, ознайомлені із змістом документа.

У документі передбачається фіксація лінії фронту на поточних позиціях, без урахування нових вимог російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна щодо передачі Україні частини територій в обмін на мирну домовленість.

Після того як Росія погодиться на перемир’я, відповідно до документа, який спільно розробляють європейські країни та Україна, сторони мають зобов’язатися:

Запровадити перемир’я; створити мирну раду під головуванням президента США Дональда Трампа, яка здійснюватиме контроль за виконанням плану; припинити будь-які подальші територіальні просування; забезпечити повернення всіх депортованих українських дітей; провести обмін військовополоненими; надати Україні гарантії безпеки та фінансову підтримку для відновлення після війни; сприяти прискореному вступу України до Європейського Союзу; поступово зняти санкції з Росії; повернути 300 мільярдів доларів заморожених активів Центрального банку РФ лише після того, як Москва погодиться фінансово долучитися до відбудови України; відновити обмеження у випадку нового нападу Росії; розпочати переговори між Москвою і Києвом щодо управління тимчасово окупованими територіями; ні Європа, ні Україна не визнають юридично окуповані українські території російськими.

ЗМІ повідомляють, що деталі мирного плану ще остаточно не узгоджені й можуть зазнати змін. Джерела, які брали участь у приватних переговорах, зазначають, що документ потребуватиме схвалення Вашингтона, і цього тижня до США можуть прибути європейські посадовці.

"Ця пропозиція перегукується із закликами Трампа минулого тижня негайно заморозити конфлікт на існуючих лініях фронту перед початком переговорів. Союзники України з так званої Коаліції бажаючих зберуться в п'ятницю. На саміті лідерів Європейського Союзу в Брюсселі в четвер будуть обговорюватися додаткові санкції проти Кремля, а також фінансова допомога Україні за рахунок використання заморожених активів російського центрального банку", - йдеться у матеріалі.

За інформацією Bloomberg, союзники України не спостерігають жодних ознак того, що Путін готовий поступитися своїми максималістськими вимогами. Водночас, за словами одного з високопоставлених європейських чиновників, Трамп певний час демонстрував готовність посилити тиск на Росію, але після телефонної розмови з Путіним, імовірно, знову пом’якшив позицію.

Під час цієї розмови, за словами джерел, російський лідер знову вимагав, щоб Україна передала всю східну частину Донбасу. Попри більш ніж 11 років бойових дій, російські війська не змогли повністю окупувати територію Донецької та Луганської областей, і досягнення цього могло б зайняти ще багато років — якщо взагалі можливе.

В матеріалі резюмується, що наразі також невідомо, чи готова Москва на територіальні поступки в інших регіонах. Окрім незаконно анексованого у 2014 році Криму та частини Донбасу, Росія продовжує частково окупувати Запорізьку й Херсонську області.

Як може закінчитись війна Росії проти України - думка експерта

Як писав Главред, політолог Петро Олещук зазначив, що наразі сценарії закінчення війни виглядають непередбачуваними, адже Росія не демонструє готовності зупинити агресію й, навпаки, прагне виграти час. За його словами, коли Москва "дотягне" до потрібного моменту, ситуація може суттєво змінитися.

На думку експерта, найбільш реалістичним сценарієм наразі є заморожування конфлікту вздовж лінії фронту, після чого обидві сторони готуватимуться до можливого нового етапу бойових дій. Водночас він припускає, що певні ознаки такого "заморожування" можуть з’явитися вже до кінця цього року.

"Тим не менш, заморожування війни і початок довготривалої холодної війни між Росією та Україною, як на мене, найімовірніший сценарій. І ця холодна війна буде доти, доки якісь політичні зміни не відбудуться в самій Росії. А це може статися дуже і дуже нескоро", - зазначив він.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова завершити війну, однак саме Росія робить усе можливе, щоб уникнути дипломатичного врегулювання.

Також, стало відомо, що запланована зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним у Будапешті не відбудеться. Підготовку до саміту несподівано зупинили, заявив журналіст Гаррет Хааке.

Водночас, за інформацією The Wall Street Journal, тиск президента США Дональда Трампа на Москву та Київ уже сприяв певному наближенню сторін до перемир’я, адже американський лідер прагне швидкого завершення війни

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

