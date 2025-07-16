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Україна може бити по нафтових терміналах: прогноз ударів углиб Росії

Олексій Тесля
16 липня 2025, 13:11
82
Європа має вирішити питання зупинки російського нафтотранзиту через Балтійське море, вважає Тарас Загородній.
Загородний
Тарас Загородній прокоментував важливість ударів по РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Важливе із заяв Загороднього:

  • Загородній прокоментував заяви Трампа
  • Європа має вирішити питання зупинки російського нафтотранзиту РФ

Політичний експерт Тарас Загородній прокоментував заяви президента США Дональда Трампа про передачу Україні зброї на мільярди доларів.

"Будемо за фактом дивитися на ситуацію. Гроші є - товар купується, це говорить багато про що. До того ж Сенат схвалив ще $500 млн оборонної допомоги Україні. Подивимося, можливо, буде і більше", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт зазначив, що насамперед Європа має вирішити питання зупинки російського нафтотранзиту через Балтійське море.

"Що стосується України, Київ повинен розуміти: найкращі санкції - це удари по нафтових і нафтогазових терміналах на території Росії. Наприклад, на Балтійському морі. Ось, куди потрібно спрямовувати зусилля", - вважає він.

Україна може бити по нафтових терміналах: прогноз ударів углиб Росії
/ Главред

Аналітик переконаний, що РФ не бажає брати участь у реальному переговорному процесі: "Росія компостує мозок і не хоче припиняти вогонь, як того вимагають від неї США та ЄС".

На його переконання, Україна в рамках угоди НАТО і США щодо озброєнь отримає більше систем ППО.

"Наскільки я розумію, насамперед, потрібні далекобійні ракети, щоб російські літаки не почувалися так вільно в повітрі. Україні цікаві ракети, ЗРК Patriot та інші системи ППО", - додав Загородній.

Дивіться відео - інтерв'ю Тараса Загороднього:

Як повідомляв Главред, раніше президент США Дональд Трамп вперше жорстко розкритикував Володимира Путіна. Трамп сказав, що Путін люб'язний, але розповідає американцям всяку нісенітницю. Він попередив РФ про загрозу санкцій і заявив про "сюрприз".

Нагадаємо, раніше у США зробили гучну заяву про допомогу Україні. Днями очікується рішення про рекордні поставки озброєнь Україні, щоб вона могла себе захистити.

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Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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Тарас Загородній Удари вглиб РФ
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