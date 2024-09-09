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Угорщина буде постачати нафту РФ через Україну: у Bloomberg розкрили важливі деталі

Юлія Закрепа
9 вересня 2024, 23:12
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Ця новина з'явилася після того, як Україна фактично заборонила "Лукойлу" використовувати її як транзитну країну.
Угорщина буде постачати нафту РФ через Україну: у Bloomberg розкрили важливі деталі
Угорщина домовилася про постачання сирої нафти з РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Угорська енергетична компанія Mol Nyrt уклала угоду, яка забезпечить безперервне постачання російської нафти через трубопровід, що проходить через територію України.

Ця новина з'явилася після того, як Україна фактично заборонила "Лукойлу" використовувати її як транзитну країну у відповідь на російське вторгнення. Відповідно до угоди, Mol, яка контролює нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, візьме на себе постачання нафти на білорусько-українському кордоні з 9 вересня, передає агентство Bloomberg.

Раніше російська сторона відповідала за доставку нафти до кордонів Угорщини та Словаччини з Україною.

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"Нова угода забезпечує стале рішення для транспортування нафти через нафтопровід "Дружба", - заявив віцепрезидент Mol з питань Downstream Габріель Сабо, посилаючись на трубопровід, що з'єднує Росію та Угорщину через Україну. Компанія не уточнила, яка саме компанія буде здійснювати постачання.

Угорщина та Словаччина, які не мають виходу до моря, отримали тимчасові винятки з енергетичних санкцій Європейського Союзу проти Росії. Після того як Україна в липні посилила санкції проти "Лукойлу", Угорщина та Словаччина отримували нафту від таких виробників, як "Татнєфть".

Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що в Україні заговорили про зупинку транзиту нафти. Україна продовжить бути надійною транзитною державою для постачань нафти до європейських країн і виконуватиме поточні контракти до закінчення терміну їхньої дії.

В Єврокомісії стали на сторону України в справі щодо заборони нафти "Лукойлу". Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що поставки сирої нафти через трубопровід Brotherhood тривають, і наразі немає проблеми з їхньою безпекою.

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