'Крапка': Шмигаль пояснив, чому Україна не зупинить транзит нафти з РФ

Зупинка транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" може призвести до порушення міжнародних зобов'язань України, заявив Денис Шмигаль.

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Україна не може зупинити транзит нафти РФ до ЄС / Колаж: Главред, фото: Укртрансгаз, t.me/Denys_Smyhal

Ключові тези Шмигаля:

Транзит нафти територією України здійснюється відповідно до міжнародних договорів

Україна може зазнати значних фінансових санкцій у разі припинення транзиту

Уряд України працює над припинення торгівлі з РФ

Транзит нафти через Україну регулюється положеннями Енергетичної хартії та угоди про асоціацію з ЄС. Україна ризикує зазнати значних фінансових санкцій у разі припинення транзиту російської нафти через свою територію.Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді, пише "Інтерфакс-Україна".

Шмигаль розповів, що транзит російської нафти через Україну регулюється положеннями Енергетичної хартії, угоди про асоціацію з ЄС, а також умовами шостого пакету санкцій ЄС. Прем'єр-міністр пояснив, що в рамках цих положень передбачено виключення для Угорщини та Словаччини, що дозволяє їм закуповувати російську нафту для своїх нафтопереробних заводів та постачати через трубопроводи.

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"Відповідно, зупинка транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" буде прямим порушенням Україною договору до Енергетичної хартії та угоди про асоціацію з ЄС... При цьому порушення Україною своїх міжнародних зобов'язань з безпеки транзиту може бути використане як достатнє підґрунтя для притягнення України до відповідальності за припинення надійного і безперебійного транзиту нафти, зокрема з боку Угорщини, Словаччини та Чехії, й імовірним виставленням відповідних фінансових вимог", - зазначив Шмигаль.

За його словами, країни, які залежать від постачання, зокрема Угорщина, Словаччина та Чехія, можуть ініціювати міжнародний арбітраж. Тому існує ризик значних фінансових санкцій проти України.

Також Шмигаль наголосив, що уряд докладає максимум зусиль для припинення торгівлі корисними копалинами з Росією.

"Особисто моя позиція - припинити торгівлю будь-якою російською молекулою. Крапка. І вона неодноразово була фіксована. Це політична позиція президента і уряду нашої держави", - заявив він.

Транзит російської нафти через Україну - новини за темою

Нагадаємо, Україна закликає Словаччину відмовитися від російської нафти, аргументуючи це енергетичною безпекою, і очікує на взаємовигідне рішення. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що транзит зберігався за умови пошуку альтернативних постачань.

Також Єврокомісія не бачить підстав для занепокоєння через зупинку транзиту нафти до Угорщини та Словаччини після санкцій проти "Лукойл". За словами віцепрезидента Валдіса Домбровскіса, поставки нафтопроводом "Дружба" тривають безперебійно, а "Лукойл" не є власником транзитної системи.

Як повідомляв Главред, угорська компанія Mol Nyrt уклала угоду для безперебійного постачання російської нафти через трубопровід "Дружба", що проходить через Україну. З 9 вересня Mol бере на себе доставку нафти на білорусько-українському кордоні, замінивши Росію як постачальника.

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Денис Шмигаль Прем'єрміністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на посаду глави уряду в період з 1 серпня 2019 року по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації. До Державної служби працював топ-менеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова – ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.

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