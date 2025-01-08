Зупинка транзиту газу 'неприпустима': в МЗС Угорщини пригрозили Україні

Сіярто заявив, що майбутні члени ЄС мають сприяти енергетичній безпеці блоку, а закриття маршрутів транспортування є неприйнятним.

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Сіярто шантажує Україну через зупинку транзиту російського газу / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Укртрансгаз, facebook.com/szijjarto.peter.official

Коротко:

Зупинка транзиту російського газу Україною нібито є неприйнятною та суперечить євроінтеграції

Сіярто непрямо пригрозив заблокувати членство України в ЄС

Рішення України заборонити транзит російського газу нібито неприпустиме і суперечить інтеграції України до ЄС. Будапешт може заблокувати євроінтеграцію України. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Сіярто вважає, що Міністерство закордонних справ України "досить агресивно відреагувало" на його попередній допис, в якому він звинуватив Київ у підвищенні цін на газ у Європі після зупинки транзиту російського газу. Тепер очільник МЗС Угорщини звернув увагу на законопроєкт, який зареєстрували у Верховній Раді України, що пропонує заборонити транзит російського газу та нафти через країну в умовах воєнного стану.

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"У зв'язку з цим треба з повагою звернути увагу наших українських колег на те, що є права та обов'язки. Реальність: в державах-членах ЄС приймають одноголосно рішення про набір нових членів. Іншими словами, необхідно, щоб кожна держава-член проголосувала "так", - написав Сіярто, непрямо погрожуючи заблокувати членство України в ЄС.

Міністр наголосив на суверенітеті кожної країни, яка має право вибирати джерела та маршрути постачання енергоресурсів. Водночас він зазначив, що країна, яка бажає приєднатися до Євросоюзу, повинна сприяти енергетичній безпеці блоку.

"Обов'язки: країна, яка укладає угоду про асоціацію з ЄС і навіть хоче стати членом ЄС, має сприяти енергетичній безпеці ЄС, надаючи транспортні шляхи. Саме тому закриття маршрутів транспорту природного газу та нафти є неприпустимим і суперечить очікуванням інтеграції ЄС", - додав Сіярто.

Погрози Фіцо на тлі зупинки транзиту газу з РФ - головне

Нагадаємо, 1 січня 2025 року Україна остаточно припинила транзит російського газу через свою територію, що стало черговим кроком у відмові від російських енергоносіїв. Це рішення викликало обурення у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Фіцо почав погрожувати Україні припиненням постачання електроенергії. Президент України Володимир Зеленський припустив, що Фіцо, ймовірно, отримав інструкції від Володимира Путіна і намагається створити "другий фронт" проти України.

Як повідомляв Главред, незважаючи на ці погрози, Україна продовжить отримувати електроенергію зі Словаччини. Словацький оператор системи передачі SEPS буде виконувати умови чинного договору і забезпечувати постачання.

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Хто такий Петер Сіярто? Петер Сіярто — угорський консервативний політик, Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі з 23 вересня 2014 року, має ступінь магістра в галузі міжнародних відносин, був членом Національних зборів з 2002, пише Вікіпедія. Як і Орбан, Сіярто поширює євроскептицизм а також російську пропаганду у питаннях щодо України та Грузії.

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