Трамп може відмовитися від участі у завершенні війни в Україні: названо умову

Маріна Фурман
9 грудня 2025, 08:26
За словами Вітакера, лідер США може вийти з мирного процесу, якщо вирішить, що домогтися угоди неможливо.
Вітакер заявив, що Трамп може вийти з мирного процесу щодо України

  • Трамп розуміє, як натиснути на Україну і Росію для укладення угоди
  • Лідер США може вийти з мирного процесу

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може відмовитися від своїх мирних ініціатив, спрямованих на врегулювання війни в Україні. Глава Білого дому може піти на такий крок, якщо побачить, що угода між Києвом і Москвою є неможливою. Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер в інтерв’ю Fox News.

За його словами, Трамп може вирішити "відступити", якщо побачить, що "угоди не буде". При цьому Вітакер наголосив, що американський лідер розуміє, як використовувати важелі впливу як на Росію, так і на Україну для укладення мирної угоди.

Постійний представник США при НАТО зазначив, що Вашингтон домагається прогресу у врегулюванні війни, яку Росія розвʼязала проти України. Він додав, що спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер допомагають Києву та Москві виробити "багатоступеневу і складну угоду".

Вітакер також підкреслив, що минулі вихідні принесли позитивні сигнали щодо перебігу переговорного процесу.

"Я думаю, що ми досягаємо значного прогресу. Водночас для цього потрібні обидві сторони. Президент Трамп розуміє, як чинити тиск на росіян і українців, щоб змусити їх укласти цю угоду та продовжувати просуватися вперед. І, знаєте, я налаштований оптимістично. Я сповнений надії", – зазначив дипломат.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Коли може закінчитись війна Росії проти України - прогноз експерта

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявив, що війна, розв’язана Росією проти України, з високою ймовірністю триватиме щонайменше до березня 2026 року.

За його прогнозом, до цього часу Росія навряд чи зможе досягти помітних успіхів на полі бою. Водночас Україна матиме можливість налагодити власне виробництво ракет і завдати ударів по російському нафтовому сектору, що може скоротити доходи РФ на 30–50%. Це, у свою чергу, підірве фінансові можливості російської армії та призведе до дефіциту особового складу.

Після цього, за його словами, може постати питання про припинення активних бойових дій уздовж лінії розмежування та запуск повноцінного дипломатичного процесу. Переговори триватимуть паралельно з обстрілами на фронті, як це було у 2015–2017 роках, і за умови досягнення домовленостей сторони зможуть підписати спільний документ.

"Мирний план" Трампа - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що американська версія "мирного плану" Трампа зазнала змін: кількість пунктів скоротили з 28 до 20, а ключові питання — територій, повоєнної відбудови та гарантій безпеки — поки не вирішені.

При цьому Зеленський категорично відкинув можливість передачі будь-яких українських територій у межах американської мирної ініціативи. Він підкреслив, що Росія й надалі вимагає поступок щодо окупованих земель, але Україна не розглядає жодних рішень, які передбачають їх втрату — саме за це триває боротьба.

Тим часом, як писав Главред, Зеленський стикається зі зростаючим тиском з боку США. Вашингтон вимагає від нього погодитися з великими територіальними та іншими поступками в мирному плані президента Дональда Трампа.

Про джерело: Fox News

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

війна в Україні Дональд Трамп Трамп новини Мирний план Трампа
