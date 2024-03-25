РФ вдарила балістикою по Києву: пошкоджено будинок на Печерську

У понеділок, 25 березня, у Києві прогриміли потужні вибухи - окупанти завдали ракетного удару. Вибухи пролунали одразу після оголошення повітряної тривоги в столиці.
12:05 Мер Києва Кличо повідомив останні дані про наслідки ракетної атаки окупантів.
"Внаслідок сьогоднішньої атаки ворога, слава Богу, немає влучань в багатоповерхові житлові будинки. І наразі жертв немає", - сказав він.
Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої триповерхової будівлі, що була одним з приміщень (спортивного призначення) державного навчального закладу. В сусідніх житлових будинках пошкоджені вікна.
Наразі 5 постраждалих. Із них двоє - в лікарні.
Дивіться відео - Кличко розповів про наслідки ракетної атаки РФ 25 березня:
11:48 Оновлені дані щодо потерпілих:
"Внаслідок ракетного удару по Києву відомо вже про чотирьох потерпілих, з них одна дитина. На даний час без загиблих. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються", - повідомили в КМВА.
Тим часом мер Кличко повідомляє про пʼятьох постраждалих в Печерському районі. Трьом медики надали допомогу на місці. Двох - госпіталізували.
11:42 У ДСНС повідомили, що внаслідок ракетної атаки росіян пошкоджено триповерхову будівлю спортзали у Печерському районі Києва
Попередньо постраждало 2 особи, яким лікарі надають необхідну допомогу. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники розбирають завали.
Також в Голосіївському, Дніпровському та Солом’янському районах попередньо сталися падіння уламків, без потерпілих. Наразі рятувальники обстежують території.
У Дарницькому районі є пошкодження приватного будинку. У Голосіївському районі в лісосмузі виявлено уламки ракети.
На усіх локаціях працюють рятувальники, правоохоронці проводять слідчі дії.
11:33 Голова Київської міської військової адміністраціі Сергій Попко повідомив, що зранку ворог знову атакував столицю. Це вже третя атака за останні 5 днів.
"Цього разу балістичними ракетами. Близько 10:30 противник запустив дві балістичні ракети з території тимчасово окупованого Криму. Обидві ворожі ракети знищені силами та засобами ППО. Тип зброї встановлюється", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок ракетного удару в Печерському районі пошкоджено нежитлову будівлю, обійшлось без займання.
В Солом’янському районі пошкоджено багатоповерховий будинок. В Дніпровському та Голосіївському районах зафіксовано падіння уламків.
"Є потерпілі, інформація щодо кількості з’ясовується", - додав Попко.
11:22 Вже відомо про чотирьох постраждалих у Печерському районі. Двом жінкам медики надали допомогу на місці. Двох, в тому числі 16-річну дівчину, госпіталізували.
11:15 Кількість потерпілих у Печерському районі зросла до двох осіб.
"Одній жінці було надано допомогу на місці. Другу – медики госпіталізували", - повідомив мер Кличко.
11:07 У Печерському районі, попередьно пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю. Займання не було.
"Оперативні служби працюють на місці. Попередьно, постраждала одна особа", - повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.
11:06 Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Печерському районі внаслідок падіння обломків ракети є руйнування в нежилому трьохповерховому будинку. Виявлено одну постраждалу. Медики надали допомогу на місці.
10:59 У Голосіївському районі міста Києва в лісосмузі виявлено уламки ракети. Попередньо інформація про постраждалих та руйнування не надходила. Дані уточнюються, повідомили у КМВА.
10:54 За попередніми даними, внаслідок ракетної атаки пошкоджено багатоповерховий будинок у Печерському районі, повідомили у Київській міській адміністрації.
Також, попередньо, зафіксовано падіння уламків у Солом'янському та Дніпровському районах.
"Оперативні служби йдуть на місця пригод. Дані щодо руйнувань та постраждалих уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Дивіться відео - Діти біжать у сховище під час ракетної атаки РФ:
10:44 Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що надійшли виклики екстрених служб у Печерський, Солом'янський та Дніпровський райони столиці. Підрозділи направляються на місця.
10:42 За попередньою інформацією Київської міської адміністрації, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у Печерському районі.
"Пошкоджено житловий будинок. Оперативні служби слідують на місце події. Дані уточнюються", - ідеться у повідомленні.
У місті працює ППО, повідомив о 10:32 мер Києва Віталій Кличко.
О 10:28 у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Там закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
"Ракета на Київ", - йдеться у повідомленні.
Карта тривог зараз виглядає так:
Ракетний удар по Києву 21 березня
В Україні в ніч на 21 березня оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні Сили повідомили, що окупанти підняли в небо 11 бортів ТУ-95МС у районі Астрахані. Було зафіксовано запуски крилатих ракет із території РФ.
У Повітряних силах зазначили також, що ворог запускає по Києву аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".
Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що в ніч на 21 березня 2024 року противник атакував Україну двома балістичними/аеробалістичними ракетами "Іскандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинджал", а також 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555 з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (райони пусків - Волгодонськ, Енгельс).
"Ракети заходили з півночі, основний напрямок удару - Київ", - ідеться в повідомленні.
"У результаті успішної бойової роботи всі ворожі ракети були збиті в Київській області", - написав Олещук.
Директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що російські окупанти можуть провести наступний масований ракетний удар по Україні за кілька днів. На підготовку їм буде достатньо трьох днів.
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