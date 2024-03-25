РФ вдарила балістикою по Києву: пошкоджено будинок на Печерську

Вибухи в столиці почали лунати практично одразу після оголошення повітряної тривоги. Працювали сили ППО.

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РФ завдала ракетного удару по столиці України / Колаж: Главред, фото: МО РФ, ДСНС

У понеділок, 25 березня, у Києві прогриміли потужні вибухи - окупанти завдали ракетного удару. Вибухи пролунали одразу після оголошення повітряної тривоги в столиці.

12:05 Мер Києва Кличо повідомив останні дані про наслідки ракетної атаки окупантів.

"Внаслідок сьогоднішньої атаки ворога, слава Богу, немає влучань в багатоповерхові житлові будинки. І наразі жертв немає", - сказав він.

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Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої триповерхової будівлі, що була одним з приміщень (спортивного призначення) державного навчального закладу. В сусідніх житлових будинках пошкоджені вікна.

Наразі 5 постраждалих. Із них двоє - в лікарні.

Дивіться відео - Кличко розповів про наслідки ракетної атаки РФ 25 березня:

11:48 Оновлені дані щодо потерпілих:

"Внаслідок ракетного удару по Києву відомо вже про чотирьох потерпілих, з них одна дитина. На даний час без загиблих. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються", - повідомили в КМВА.

Тим часом мер Кличко повідомляє про пʼятьох постраждалих в Печерському районі. Трьом медики надали допомогу на місці. Двох - госпіталізували.

11:42 У ДСНС повідомили, що внаслідок ракетної атаки росіян пошкоджено триповерхову будівлю спортзали у Печерському районі Києва

Попередньо постраждало 2 особи, яким лікарі надають необхідну допомогу. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники розбирають завали.

Також в Голосіївському, Дніпровському та Солом’янському районах попередньо сталися падіння уламків, без потерпілих. Наразі рятувальники обстежують території.

У Дарницькому районі є пошкодження приватного будинку. У Голосіївському районі в лісосмузі виявлено уламки ракети.

На усіх локаціях працюють рятувальники, правоохоронці проводять слідчі дії.

11:33 Голова Київської міської військової адміністраціі Сергій Попко повідомив, що зранку ворог знову атакував столицю. Це вже третя атака за останні 5 днів.

"Цього разу балістичними ракетами. Близько 10:30 противник запустив дві балістичні ракети з території тимчасово окупованого Криму. Обидві ворожі ракети знищені силами та засобами ППО. Тип зброї встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ракетного удару в Печерському районі пошкоджено нежитлову будівлю, обійшлось без займання.

Наслідки атаки РФ на Київ / Фото: Нацполіція

В Солом’янському районі пошкоджено багатоповерховий будинок. В Дніпровському та Голосіївському районах зафіксовано падіння уламків.

"Є потерпілі, інформація щодо кількості з’ясовується", - додав Попко.

Знищено дві балістичні ракети / Фото: t.me/ComAFUA

Що відомо про ракету Онікс-М / инфографика: Главред

11:22 Вже відомо про чотирьох постраждалих у Печерському районі. Двом жінкам медики надали допомогу на місці. Двох, в тому числі 16-річну дівчину, госпіталізували.

11:15 Кількість потерпілих у Печерському районі зросла до двох осіб.

"Одній жінці було надано допомогу на місці. Другу – медики госпіталізували", - повідомив мер Кличко.

11:07 У Печерському районі, попередьно пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю. Займання не було.

"Оперативні служби працюють на місці. Попередьно, постраждала одна особа", - повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

11:06 Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Печерському районі внаслідок падіння обломків ракети є руйнування в нежилому трьохповерховому будинку. Виявлено одну постраждалу. Медики надали допомогу на місці.

10:59 У Голосіївському районі міста Києва в лісосмузі виявлено уламки ракети. Попередньо інформація про постраждалих та руйнування не надходила. Дані уточнюються, повідомили у КМВА.

10:54 За попередніми даними, внаслідок ракетної атаки пошкоджено багатоповерховий будинок у Печерському районі, повідомили у Київській міській адміністрації.

Також, попередньо, зафіксовано падіння уламків у Солом'янському та Дніпровському районах.

"Оперативні служби йдуть на місця пригод. Дані щодо руйнувань та постраждалих уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео - Діти біжать у сховище під час ракетної атаки РФ:

10:44 Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що надійшли виклики екстрених служб у Печерський, Солом'янський та Дніпровський райони столиці. Підрозділи направляються на місця.

На Осокорках частина ракети влетіла у приватний будинок / Фото: Telegram

10:42 За попередньою інформацією Київської міської адміністрації, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у Печерському районі.

"Пошкоджено житловий будинок. Оперативні служби слідують на місце події. Дані уточнюються", - ідеться у повідомленні.

У місті працює ППО, повідомив о 10:32 мер Києва Віталій Кличко.

О 10:28 у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Там закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Ракета на Київ", - йдеться у повідомленні.

Карта тривог зараз виглядає так:

У низці областей України оголошено повітряну тривогу / Фото: карта тривог

Ракетний удар по Києву 21 березня

В Україні в ніч на 21 березня оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні Сили повідомили, що окупанти підняли в небо 11 бортів ТУ-95МС у районі Астрахані. Було зафіксовано запуски крилатих ракет із території РФ.

У Повітряних силах зазначили також, що ворог запускає по Києву аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що в ніч на 21 березня 2024 року противник атакував Україну двома балістичними/аеробалістичними ракетами "Іскандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинджал", а також 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555 з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (райони пусків - Волгодонськ, Енгельс).

"Ракети заходили з півночі, основний напрямок удару - Київ", - ідеться в повідомленні.

"У результаті успішної бойової роботи всі ворожі ракети були збиті в Київській області", - написав Олещук.

Директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що російські окупанти можуть провести наступний масований ракетний удар по Україні за кілька днів. На підготовку їм буде достатньо трьох днів.

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