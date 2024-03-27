Ракетний удар по Україні: Гуменюк оцінила загрозу обстрілу ракетами 'Циркон'

Наталія Гуменюк наголосила на тому, що росіяни можуть продовшити використання стратегії завдавання ракетних ударів із застосуванням ракет "Циркон".

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Гуменюк прокоментувала загрозу застосування ворогом ракет "Циркон" / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео

Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк прокоментувала свою заяву щодо можливого масштабного удару по території України із використанням ракет "Циркон". За її словами, росіяни шукають нові способи тиснути на Україну. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Вона наголосила на тому, що варто враховувати потенційну небезпеку через використання нового російського озброєння.

Гуменюк зазначила, що її словами про накопичення росіянами ракет "Циркон" означає, що потенційно, окупанти можуть продовжити стратегію завдання таких ударів і це потрібно враховувати.

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"Практику ми вже бачили. Удар по Києву балістикою з Криму означає, що ворог вишукує способи, яким чином тиснути з найнесподіваніших напрямків, і з використанням озброєння, яке буде ускладнювати роботу наших систем ППО", – сказала Гуменюк.

Вона відзначила, що Збройні Сили України розуміють, які види зброї готова застосувати Росія. Нажаль, противник продовжує модернізувати своє озброєння і намагається знаходити способи тиску на всій території України, а не лише на фронтових ділянках.

Крім того, Наталія Гуменюк відреагувала на заяву заступника міністра з питань розвитку стратегічних галузей промисловості Тимура Ткаченка, який закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги сьогодні, 27 березня.

У ефірі Новини Live начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Наталія Гуменюк підкреслила, що такі попередження постійно залишаються актуальними.

"Такі попередження постійно актуальні, особливо під час війни. Щодня кожен українець повинен звертати на це увагу і, за необхідності, спускатися в укриття для власної безпеки",– наголосила вона.

Що відомо про ракету "Циркон" / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Удари по Україні - що відомо про ракету Циркон

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія розпочала використання нової тактики ракетних ударів проти України, застосовуючи ракети "Циркон" з підвищеною дальністю. Про це повідомила представниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко закликав українців не ігнорувати повітряну тривогу сьогодні, 27 березня,

Під час ракетного удару 25 березня російські окупанти атакували Київ двома балістичними ракетами, однією з яких, за попередніми даними, була "Циркон". Це другий випадок застосування цієї ракети під час війни. Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов пояснив, наскільки небезпечна ракета "Циркон" та, як швидко вона може долетіти до Києва.

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