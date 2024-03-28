Загроза ДРГ і нових ракетних ударів: Рада оборони Києва ухвалила термінові рішення

Приводом засідання Ради оборони міста стали останні заяви РФ про наміри збільшити кількість ракетних ударів, спрямованих на цивільні об'єкти.

https://glavred.net/ukraine/ugroza-drg-i-novyh-raketnyh-udarov-sovet-oborony-kieva-prinyal-srochnye-resheniya-10553603.html Посилання скопійоване

Рада оборони Києва ухвалила термінові рішення / Колаж: Главред, фото: УНІАН, МО рф

Країна-агресор Росія може посилити ракетні атаки на столицю України. Крім того, існує загроза проникнення ворожих ДРГ до Києва. У зв'язку з цим на засіданні Ради оборони щодо забезпечення безпеки міста було ухвалено низку рішень.

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що приводом засідання Ради оборони стали останні заяви очільників країни-агресора щодо намірів збільшити кількість ракетних атак, спрямованих на цивільні об'єкти та мирних громадян України і Києва зокрема.

"Це підтверджується останніми ракетними ударами із застосуванням озброєння з найкоротшим часом прильоту. Крім того, не виключається загроза спроб проникнення на територію міста диверсійно-розвідувальних груп противника, залучення агентів російських спецслужб та інших ворожих елементів для дестабілізації ситуації в столиці", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Враховуючи цю інформацію, Рада оборони Києва ухвалила низку рішень:

опрацювати питання проведення надалі заходів у Києві, які передбачають залучення великої кількості людей;

переглянути документи з питань роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних, розважальних заходів, а також місць скупчення людей;

усім силовим і військовим структурам Києва відповідно до своїх повноважень доручено посилити увагу до місць скупчення людей, забезпечити дотримання публічної безпеки та порядку в столиці;

усім відповідальним структурам і балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту забезпечити постійний доступ населення до укриттів і готовність пунктів незламності до використання.

"Окремо здійснюватиметься моніторинг соціальних мереж щодо поширення дезінформації, провокацій та іншої інформації, спрямованої на дестабілізацію ситуації в столиці", - додав Попко.

Голова КМВА також закликав киян зберігати спокій і не панікувати.

"Ми вживаємо превентивних заходів, щоб Київ і його мешканці були надійно захищені. Дотримуйтесь правил безпеки - не ігноруйте сигнали повітряних тривог", - додав він.

Як повідомляв Главред, 27 березня заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко закликав українців не ігнорувати повітряну тривогу. Він додав, що всі балансоутримувачі та власники укриттів мають забезпечити цілодобовий і безперешкодний доступ до них.

Ризик нових ракетних ударів по Україні

25 березня в Києві прогриміли потужні вибухи - окупанти завдали ракетного удару. Вибухи пролунали одразу після оголошення повітряної тривоги в столиці. Усі подробиці атаки читайте в матеріалі: РФ вдарила балістикою по Києву: пошкоджено будинок на Печерську.

Попередня атака на столицю була 21 березня. Про наслідки ракетного удару читайте в матеріалі: Ракетний удар по Києву: уламки впали на дитсадок і житловий будинок, є постраждалі.

Представник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що РФ почала використовувати нову тактику ракетних ударів по Україні. А саме - окупанти стали застосовувати ракети "Циркон" із підвищеною дальністю, щоб повітряна тривога з півдня поширювалася навіть на столицю України - Київ.

"Ворог може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом зокрема на столицю", - сказала Гуменюк.

Що відомо про ракету "Циркон" / Інфографіка Главред

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів про особливості російських ракет "Циркон" і пояснив, у чому їхня небезпека. За його словами, у разі влучання ракети в ціль радіус суцільного руйнування може становити до 500 метрів.

"Вона перетворить на щебінь будинок, якщо вона влучить у нього. Якщо вона входить у будівлю, то встигає долетіти майже до підвалу. Якщо будівля п'ять-дев'ять поверхів, вона вибухне в підвалі й будинок просто вщент розлетиться. Якщо це сучасна будівля з моноліт-каркасною основою, вона може пробити кілька поверхів і рознести поверх, на якому вибухне", - сказав Жданов.

Що таке ракета Циркон? Гіперзвукова крилата ракета Циркон - як заявляють в країні-агресорі РФ, це маневруюча протикорабельна ракета з повітряно-ракетним двигуном. Призначена для ураження кораблів (фрегатів, авіаносців), а також наземних об'єктів. За даними росЗМІ, цій ракеті "аналогів немає", так як і швидкість, і висота, і дальність циркону не може зафіксувати жодна система про. Ракета Циркон-це нібито гіперзвукова ракета, яка, згідно із заявою кремлівського диктатора Володимира Путіна, має дальність польоту понад 1 тис.км і розвиває швидкість до 9 Маха (3 км/сек).

Висота польоту: 30-40 км. Дальність: від 450 км до 1 тис. км. Європейські відкриті джерела дають цифри 450-650, Російські – 1 тис. Довжина ракети: 8-9, 5 м. Вага бойової частини: 300-400 кг.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред