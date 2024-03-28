УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Загроза ДРГ і нових ракетних ударів: Рада оборони Києва ухвалила термінові рішення

Анна Ярославська
28 березня 2024, 10:24
Приводом засідання Ради оборони міста стали останні заяви РФ про наміри збільшити кількість ракетних ударів, спрямованих на цивільні об'єкти.
Київ, укриття, військові РФ
Рада оборони Києва ухвалила термінові рішення / Колаж: Главред, фото: УНІАН, МО рф

Країна-агресор Росія може посилити ракетні атаки на столицю України. Крім того, існує загроза проникнення ворожих ДРГ до Києва. У зв'язку з цим на засіданні Ради оборони щодо забезпечення безпеки міста було ухвалено низку рішень.

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що приводом засідання Ради оборони стали останні заяви очільників країни-агресора щодо намірів збільшити кількість ракетних атак, спрямованих на цивільні об'єкти та мирних громадян України і Києва зокрема.

"Це підтверджується останніми ракетними ударами із застосуванням озброєння з найкоротшим часом прильоту. Крім того, не виключається загроза спроб проникнення на територію міста диверсійно-розвідувальних груп противника, залучення агентів російських спецслужб та інших ворожих елементів для дестабілізації ситуації в столиці", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Враховуючи цю інформацію, Рада оборони Києва ухвалила низку рішень:

  • опрацювати питання проведення надалі заходів у Києві, які передбачають залучення великої кількості людей;
  • переглянути документи з питань роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних, розважальних заходів, а також місць скупчення людей;
  • усім силовим і військовим структурам Києва відповідно до своїх повноважень доручено посилити увагу до місць скупчення людей, забезпечити дотримання публічної безпеки та порядку в столиці;
  • усім відповідальним структурам і балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту забезпечити постійний доступ населення до укриттів і готовність пунктів незламності до використання.

"Окремо здійснюватиметься моніторинг соціальних мереж щодо поширення дезінформації, провокацій та іншої інформації, спрямованої на дестабілізацію ситуації в столиці", - додав Попко.

Голова КМВА також закликав киян зберігати спокій і не панікувати.

"Ми вживаємо превентивних заходів, щоб Київ і його мешканці були надійно захищені. Дотримуйтесь правил безпеки - не ігноруйте сигнали повітряних тривог", - додав він.

Як повідомляв Главред, 27 березня заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко закликав українців не ігнорувати повітряну тривогу. Він додав, що всі балансоутримувачі та власники укриттів мають забезпечити цілодобовий і безперешкодний доступ до них.

Ризик нових ракетних ударів по Україні

25 березня в Києві прогриміли потужні вибухи - окупанти завдали ракетного удару. Вибухи пролунали одразу після оголошення повітряної тривоги в столиці. Усі подробиці атаки читайте в матеріалі: РФ вдарила балістикою по Києву: пошкоджено будинок на Печерську.

Попередня атака на столицю була 21 березня. Про наслідки ракетного удару читайте в матеріалі: Ракетний удар по Києву: уламки впали на дитсадок і житловий будинок, є постраждалі.

Представник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що РФ почала використовувати нову тактику ракетних ударів по Україні. А саме - окупанти стали застосовувати ракети "Циркон" із підвищеною дальністю, щоб повітряна тривога з півдня поширювалася навіть на столицю України - Київ.

"Ворог може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом зокрема на столицю", - сказала Гуменюк.

Загроза ДРГ і нових ракетних ударів: Рада оборони Києва ухвалила термінові рішення
Що відомо про ракету "Циркон" / Інфографіка Главред

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів про особливості російських ракет "Циркон" і пояснив, у чому їхня небезпека. За його словами, у разі влучання ракети в ціль радіус суцільного руйнування може становити до 500 метрів.

"Вона перетворить на щебінь будинок, якщо вона влучить у нього. Якщо вона входить у будівлю, то встигає долетіти майже до підвалу. Якщо будівля п'ять-дев'ять поверхів, вона вибухне в підвалі й будинок просто вщент розлетиться. Якщо це сучасна будівля з моноліт-каркасною основою, вона може пробити кілька поверхів і рознести поверх, на якому вибухне", - сказав Жданов.

Що таке ракета Циркон?

Гіперзвукова крилата ракета Циркон - як заявляють в країні-агресорі РФ, це маневруюча протикорабельна ракета з повітряно-ракетним двигуном. Призначена для ураження кораблів (фрегатів, авіаносців), а також наземних об'єктів.

За даними росЗМІ, цій ракеті "аналогів немає", так як і швидкість, і висота, і дальність циркону не може зафіксувати жодна система про. Ракета Циркон-це нібито гіперзвукова ракета, яка, згідно із заявою кремлівського диктатора Володимира Путіна, має дальність польоту понад 1 тис.км і розвиває швидкість до 9 Маха (3 км/сек).
Висота польоту: 30-40 км.

Дальність: від 450 км до 1 тис. км. Європейські відкриті джерела дають цифри 450-650, Російські – 1 тис.

Довжина ракети: 8-9, 5 м.

Вага бойової частини: 300-400 кг.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва війна в Україні новини України ракетний удар
Реклама

Головне за день

Втрати РФ величезні: Гуменюк назвала головну ціль ЗСУ на лівому березі Дніпра

Втрати РФ величезні: Гуменюк назвала головну ціль ЗСУ на лівому березі Дніпра

10:46 Україна
Загроза ДРГ і нових ракетних ударів: Рада оборони Києва ухвалила термінові рішення

Загроза ДРГ і нових ракетних ударів: Рада оборони Києва ухвалила термінові рішення

10:24 Україна
В Одесі прогриміли вибухи: що відомо

В Одесі прогриміли вибухи: що відомо

08:31 Україна
Всі головні новини

Популярне

Ми різні : путініст Йосип Пригожин висловився про розлучення з Валерією 39935

"Ми різні": путініст Йосип Пригожин висловився про розлучення з Валерією

Одне обличчя з Леонтьєвим: який вигляд має 70-річна дружина співака 28627

Одне обличчя з Леонтьєвим: який вигляд має 70-річна дружина співака

Привів, як дружину: колишній чоловік Ані Лорак вигуляв коханку в Києві 12823

Привів, як дружину: колишній чоловік Ані Лорак вигуляв коханку в Києві

Треба знайти цифру 2 серед літер за 5 секунд: надзвичайно складна загадка 8560

Треба знайти цифру 2 серед літер за 5 секунд: надзвичайно складна загадка

Останні новини

11:08

Чи будуть піднімати тарифи на світло в Україні: відповідь Міненерго

10:55

Китайський гороскоп на завтра 29 березня: Бикам - суперечки, Тиграм - проблеми на роботі

10:55

Гороскоп на квітень 2024: Росс назвав трьох лузерів місяцяВідео

10:46

Втрати РФ величезні: Гуменюк назвала головну ціль ЗСУ на лівому березі Дніпра

10:38

Діловий гороскоп на квітень-2024: астролог Влад Росс розповів, на кого чекає успіх

Європа може відправити війська до України, щоб контролювати розвал РФ – СамусьЄвропа може відправити війська до України, щоб контролювати розвал РФ – Самусь
10:37

Навіщо класти сокиру у воду: корисна порада, про яку знає не кожен господар

10:24

Загроза ДРГ і нових ракетних ударів: Рада оборони Києва ухвалила термінові рішення

09:59

ЗСУ застосували нову тактику: німецький топ-генерал оцінив ситуацію на фронті

09:53

"Ставлення як до другого сорту": чемпіонка-путіністка зарюмсала через "приниження" росіян

Реклама
09:49

Алла Пугачова попросила вибачення: з'явилися деталі

09:38

Гороскоп на завтра 29 березня 2024: Левам - нерозуміння, Стрільцям - несподіваний дохід

08:59

Даремно порушив питання мобілізації: блогер Волошин поскаржився на непорозуміння українцями

08:31

В Одесі прогриміли вибухи: що відомо

08:14

Окупанти просунулися біля Бахмута і підійшли до Часового Яру - ISW

08:14

Хто в Україні залишиться без пенсій: як негайно перевірити майбутні виплати

08:10

Скільки ще нам дадуть у лоб для розуміння законів глобального буття?Погляд

07:30

Гороскоп на квітень-2024: на Скорпіона чекає допомога покровителя, на Стрільця – смуга невдачЕксклюзив

07:02

Нічна атака "Шахедів": у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі прогриміли вибухи - що відомоФото

06:10

Як купірувати ракетний терор агресора?Погляд

05:55

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: потрібно знайти три нулі за 9 секунд

Реклама
05:36

Ретроградний Меркурій у квітні 2024: коли можна, а коли не варто планувати поїздкиВідео

04:35

Трамп може підштовхнути Україну до капітуляції: експерт назвав 2 сценарії продовження війни

03:32

Для чого 2 отвори на чохлі телефону: за призначенням їх майже не використовуютьВідео

03:00

"Наспівала на новий замок": розкрито скільки заробила Пугачова на новій пісні

02:15

Сумська область під загрозою: експерт розкрив, як Путін може створити "санітарну зону"Відео

01:30

Дійсно став залізним: Арнольд Шварценеггер переніс важку операцію

00:56

Росія атакувала Україну безпілотниками: у Харкові прогриміло декілька вибухів

00:09

Путін одразу ж отримає "ляпаса": Подоляк сказав, як НАТО провчити Росію

27 березня, середа
23:59

Полковник СБУ розкрив план Путіна по захопленню України: готують новий наступ

23:30

Буданов - про теракт у Крокусі: РФ щонайменше з 15 лютого знала про його підготовку

23:21

Соломія Вітвіцька показала рідкісне фото з бойфендом-військовим

23:17

"Повні гайки": актрисі Тишкевич стало гірше

22:49

Росія ввечері випустила по Україні ракети: на півдні прогриміли вибухи

22:49

Зрадниця Соломко вийшла заміж у СШАВідео

22:23

На відновлення однієї з найбільших в Україні ТЕЦ підуть роки - Синєгубов

22:19

Зірку "Діамантової руки" екстрено госпіталізували

21:37

Пенсіонер з Одеси зізнався у повазі до Путіна та розхвалив йогоВідео

21:34

Німеччина готує термінову поставку снарядів українській армії

20:38

"На одного бійця ЗСУ припадає 7-10 росіян": що відбувається біля Часового Яру

20:22

Мобілізація чоловіків з 18 років: у Міноборони випустили розʼяснення

Реклама
20:16

Борщ - російський: Клопотенку відмовили у відкритті ресторану в Японії через абсурдну причину

19:43

Росія накопичує ракети: експерт попередив, як часто РФ може атакувати "Цирконами"

19:21

Долає 90 км: встановлено, якою небезпечною зброєю Росія атакувала ХарківФотоВідео

19:18

Тривога у фільмі та у житті: як пройшов зірковий допрем’єрний показ стрічки "Лишайся онлайн"

19:10

Як працює російська пропаганда на прикладі теракту у Крокус СітіПогляд

18:54

Постраждали маленькі діти: Зеленський прокоментував жорстокий обстріл Харкова

18:37

Україна втратила місце в топі потенційних переможців на Євробаченні-2024

18:31

Чи можуть війська РФ піти на Харків або Київ: генерал Ходжес пояснив ситуацію

18:25

Росія сьогодні знову вдарила по Україні: вибухи у низці міст, багато постраждалихВідео

17:57

Які регіони накриють дощі, а де припече сонце: синоптики вразили прогнозом

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти