Росія обстрілює Україну ракетами: лунають вибухи

29 березня російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС запустили крилаті ракети по території України.
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, крилаті ракети в небі над Україною.
"Ракети залетіли через Харківську область у бік Полтавської, а також через Сумську область у бік Полтавської", - йдеться в повідомленні.
Пізніше злетіли 3 МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
"Пуски "Кинджалів". Летять через Хмельницьку області в південно-західному напрямку. Стрий - в укриття!", - йдеться в повідомленні ЗС.
05:00 За повідомленнями Повітряних Сил, загроза балістики з Криму.
Вибухи в Дніпрі
05:24 Місцеві жителі повідомляють про вибухи в Дніпрі.
За даними Суспільного, у деяких районах міста - перебої зі світлом.
Ракетний удар по Львівській області
Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що у Львівській області вночі 29 березня працює система ППО.
"У Львівській області працює ППО. Зберігаємо інформаційну тишу", - написав Козицький.
"Стрий - перебувайте в укриттях", - повідомили Повітряні Сили.
Вибухи в Івано-Франківську
ЗМІ повідомляють про сильні вибухи в Бурштині Івано-Франківської області.
05:50 За даними моніторингових каналів, відпрацювало близько 10 бортів ТУ-95МС.
"Нової хвилі ракет не чекаємо. Відпрацювало близько 10 бортів ТУ-95мс. Під час цього обстрілу активно працювала тактична авіація з Воронежа і Ахтубинська (СУ-35 в основному, керовані авіаційні ракети Х-59). Мета - енергетичні об'єкти", - написав "Миколаївський Ванек" у Telegram.
06:08 Відбій повітряної тривоги!
Польща підняла авіацію через ракетну атаку по Україні
"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з ракетними ударами по об'єктах, розташованих на території України. Усі необхідні процедури щодо забезпечення безпеки повітряного простору Польщі запущено", - повідомили військові.
За повідомленнями військових, це може призвести до підвищення рівня шуму.
"Зверніть увагу, що польські та союзні літаки літають у повітряному просторі Польщі, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни", - повідомили в командуванні.
Ракетна атака по Україні 27 березня - деталі
27 березня Росія атакувала Україну ракетами та авіабомбами.
Під удар російських загарбників потрапив Миколаїв. За попередньою інформацією, ворог використав для атаки балістичну ракету Іскандер-М. Однак начинка ракети була "фугасною", а не касетною, як раніше.
Майже одночасно вибухи прогриміли й у Харкові. За повідомленням місцевої влади, під удар потрапив Шевченківський район - це житловий район. За інформацією правоохоронців, один удар припав на загальноосвітню школу, другий - просто посеред житлових будинків.
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