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Росія обстрілює Україну ракетами: лунають вибухи

Марія Тупік
29 березня 2024, 05:18оновлено 29 березня, 06:09
В Україні масштабна повітряна тривога. Росія запустила масу ракет.
Ракетна небезпека, ракетний удар, тривога
Ракетна небезпека для України / Колаж Главред, фото Главред, Вікіпедія

29 березня російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС запустили крилаті ракети по території України.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, крилаті ракети в небі над Україною.

"Ракети залетіли через Харківську область у бік Полтавської, а також через Сумську область у бік Полтавської", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Пізніше злетіли 3 МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

"Пуски "Кинджалів". Летять через Хмельницьку області в південно-західному напрямку. Стрий - в укриття!", - йдеться в повідомленні ЗС.

05:00 За повідомленнями Повітряних Сил, загроза балістики з Криму.

Вибухи в Дніпрі

05:24 Місцеві жителі повідомляють про вибухи в Дніпрі.

За даними Суспільного, у деяких районах міста - перебої зі світлом.

Ракетний удар по Львівській області

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що у Львівській області вночі 29 березня працює система ППО.

"У Львівській області працює ППО. Зберігаємо інформаційну тишу", - написав Козицький.

"Стрий - перебувайте в укриттях", - повідомили Повітряні Сили.

Вибухи в Івано-Франківську

ЗМІ повідомляють про сильні вибухи в Бурштині Івано-Франківської області.

05:50 За даними моніторингових каналів, відпрацювало близько 10 бортів ТУ-95МС.

"Нової хвилі ракет не чекаємо. Відпрацювало близько 10 бортів ТУ-95мс. Під час цього обстрілу активно працювала тактична авіація з Воронежа і Ахтубинська (СУ-35 в основному, керовані авіаційні ракети Х-59). Мета - енергетичні об'єкти", - написав "Миколаївський Ванек" у Telegram.

06:08 Відбій повітряної тривоги!

Тривожна картка 29 березня

Польща підняла авіацію через ракетну атаку по Україні

"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з ракетними ударами по об'єктах, розташованих на території України. Усі необхідні процедури щодо забезпечення безпеки повітряного простору Польщі запущено", - повідомили військові.

За повідомленнями військових, це може призвести до підвищення рівня шуму.

"Зверніть увагу, що польські та союзні літаки літають у повітряному просторі Польщі, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни", - повідомили в командуванні.

Польща підняла літаки
Польща підняла літаки / скріншот

Ракетна атака по Україні 27 березня - деталі

27 березня Росія атакувала Україну ракетами та авіабомбами.

Під удар російських загарбників потрапив Миколаїв. За попередньою інформацією, ворог використав для атаки балістичну ракету Іскандер-М. Однак начинка ракети була "фугасною", а не касетною, як раніше.

Майже одночасно вибухи прогриміли й у Харкові. За повідомленням місцевої влади, під удар потрапив Шевченківський район - це житловий район. За інформацією правоохоронців, один удар припав на загальноосвітню школу, другий - просто посеред житлових будинків.

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