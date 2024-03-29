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Ракетний удар РФ по Україні 29 березня: сили ППО знищили 84 повітряні цілі

Анна Ярославська
29 березня 2024, 08:57оновлено 29 березня, 09:47
Об'єктом російської атаки став паливно-енергетичний сектор України, повідомили у Повітряних силах.
Міг-31К, Кинджал, ракетний удар
Окупанти застосували для удару по Україні 99 засобів повітряного нападу / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/alarmukraine

У ніч на 29 березня 2024 року російські окупанти завдали масованого ракетно-авіаційного удару по об'єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БПЛА. Загалом - 99 засобів повітряного нападу.

Як повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук, російські військові застосували для удару по Україні:

  • 60 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" (район пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область, РФ);
  • 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (з трьох винищувачів МіГ-31К - Рязанська область, РФ);
  • 2 балістичні ракети "Іскандер-М" (Крим);
  • 9 керованих авіаційних ракет Х-59 (з дев'яти літаків Су-34 - Бєлгородська область);
  • 4 крилаті ракети "Іскандер-К" (Курська область, РФ);
  • 21 крилату ракету Х-101/Х-555 (з одинадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС - Енгельс, РФ).

До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил і Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

відео дня

У результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі:

  • 58 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131";
  • 17 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 5 керованих авіаційних ракет Х-59;
  • 4 крилаті ракети "Іскандер-К".
Звіт повітряних сил
Сили ППО знищили 84 повітряні цілі: 58 "Шахедів" і 26 ракет / Фото: t.me/ComAFUA

Атаковано три теплоелектростанції ДТЕК

Російські окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК, повідомили в компанії.

Серйозно пошкоджено обладнання. Після закінчення атаки енергетики оперативно приступили до ліквідації наслідків.

За попередньою інформацією, поранено енергетика. Працівнику оперативно було надано необхідну допомогу.

Від початку повномасштабного вторгнення окупанти обстріляли ТЕС ДТЕК понад 160 разів.

Ракетна атака на Черкаську область - що відомо про наслідки

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що окупанти практично всю ніч тероризували регіон із повітря. На щастя, люди не постраждали.

За попередньою інформацією, сили ППО збили 6 "Шахедів" противника над областю. Через падіння уламків зруйновано нежитлове приміщення, також вибило вікна в приватному домогосподарстві.

"Крім того, наші захисники збили крилату ракету в Умані. У цьому випадку обійшлося без наслідків. Утім, є й ракетні влучання по об'єкту енергоінфраструктури. Усі служби на місцях. Роботи з ліквідації наслідків тривають", - уточнив Табурець.

Атака на Дніпроптерівщину 29 березня

У Дніпропетровській області сили ППО збили 24 цілі за ніч, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Було знищено по 12 ракет і безпілотників у Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському, Новомосковському, Кам'янському районах.

За даними Сил оборони Півдня, є влучання в енергетичний об'єкт у Кривому Розі. Поранено одну людину. Виникла пожежа, її оперативно загасили.

Наслідки атаки РФ на Івано-Франківську область

Як повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, російські військові атакували об'єкти критичної інфраструктури в регіоні, застосувавши різні типи озброєння.

"Не оминула загроза і Прикарпаття. Метою ворога став об'єкт критичної сфери. На щастя, обійшлося без жертв", - написала вона в Telegram.

Атака на Львівщину – наслідки удару РФ

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що цієї ночі Львівщину атакували 11 ворожих безпілотників та дві ракети типу "Кинжал".

"Всі 11 безпілотників воїни ПВК "Захід" знищили. Ракети, на жаль, збити не вдалося", - заявив він.

Уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без загиблих та травмованих.

Системи життєзабезпечення на Львівщині працюють у штатному режимі.

Ракетний удар по Україні 29 березня - що відомо

29 березня російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС запустили крилаті ракети по території України. Пізніше злетіли три МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Ракетно-дронова атака тривала 9 годин.

Під атакою перебували Дніпро, Кам'янське, Павлоград, Кременчук, окремі населені пункти Дніпропетровської, Львівської областей, Івано-Франківськ. Ударів завдавали, зокрема, і по енергетичному комплексу України.

В Укренерго повідомили, що окупанти атакували теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах.

У Дніпропетровській області застосовано аварійні відключення, у Харківській області - графіки погодинних відключень.

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