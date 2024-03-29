РФ масовано атакувала об'єкти енергетики: в Укренерго розкрили наслідки

У Дніпропетровській області застосовано аварійні відключення, у Харківській області - графіки погодинних відключень.

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Російські окупанти атакували енергетику України / Колаж: Главред, фото: facebook.com/npcukrenergo, ua.depositphotos.com

Під час ракетного удару 29 березня російські окупанти атакували теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах.

Як повідомили в Укренерго, у Дніпропетровській області застосовано аварійні відключення, у Харківській області - графіки погодинних відключень.

"Уночі росіяни під час масованої комбінованої атаки вдарили ще раз по енергетичних об'єктах. Було пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центральному й західному регіонах. Наразі на Дніпропетровщині застосовано аварійні відключення, на Харківщині - графіки погодинних відключень", - йдеться в повідомленні.

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Міністр енергетики Герман Галущенко також прокментував чергову масовану атаку на українську енергетику, якц влаштували російські війська.

"Цього разу окупанти били по об'єктах у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях. У Дніпропетровській області аварійні відключення світла, у Харківській - погодинні", - написав він у Facebook.

"Ціллю атаки дронами та ракетами були, зокрема, об’єкти генерації електроенергії. Енергетики, рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків", - додав він.

Ракетний удар по Україні 29 березня - що відомо

29 березня російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС запустили крилаті ракети по території України. Пізніше злетіли три МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Ракетно-дронова атака тривала 9 годин.

Під атакою перебували Дніпро, Кам'янське, Павлоград, Кременчук, окремі населені пункти Дніпропетровської, Львівської областей, Івано-Франківськ. Ударів завдавали, зокрема, і по енергетичному комплексу України.

25 березня в Києві прогриміли потужні вибухи - окупанти завдали ракетного удару. Вибухи пролунали одразу після оголошення повітряної тривоги в столиці. Усі подробиці атаки читайте в матеріалі: РФ вдарила балістикою по Києву: пошкоджено будинок на Печерську.

Попередня атака на столицю була 21 березня. Про наслідки ракетного удару читайте в матеріалі: Ракетний удар по Києву: уламки впали на дитсадок і житловий будинок, є постраждалі.

​Ракета "Циркон" - основні характеристики / Інфографіка Главред

Тим часом Рада оборони Києва ухвалила термінові рішення. Приводом засідання Ради оборони міста стали останні заяви РФ про наміри збільшити кількість ракетних ударів, спрямованих на цивільні об'єкти.

Що таке ракета Циркон? Гіперзвукова крилата ракета Циркон - як заявляють в країні-агресорі РФ, це маневруюча протикорабельна ракета з повітряно-ракетним двигуном. Призначена для ураження кораблів (фрегатів, авіаносців), а також наземних об'єктів. За даними росЗМІ, цій ракеті "аналогів немає", так як і швидкість, і висота, і дальність циркону не може зафіксувати жодна система про. Ракета Циркон-це нібито гіперзвукова ракета, яка, згідно із заявою кремлівського диктатора Володимира Путіна, має дальність польоту понад 1 тис.км і розвиває швидкість до 9 Маха (3 км/сек).

Висота польоту: 30-40 км. Дальність: від 450 км до 1 тис. км. Європейські відкриті джерела дають цифри 450-650, Російські – 1 тис. Довжина ракети: 8-9, 5 м. Вага бойової частини: 300-400 кг.

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