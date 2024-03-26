Подвійний удар по Одесі: у Силах оборони розкрили тактику ракетного обстрілу РФ

Ракети РФ вдарили прямо по Одесі, в рекреаційну зону, розповіла Наталія Гуменюк.

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Наталія Гуменюк розповіла про ракетний удар РФ / Міноборони РФ, скрін

Під час атаки на Одесу 25 березня російські окупанти використовували тактику подвійного удару, розповіла голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Як пояснила вона під час телемарафону, ворог під час обстрілу Одеси використав тактику подвійного удару, яку він використовує вже не вперше - одна ракета вдарила, за кілька хвилин з урахуванням прибуття оперативних служб, наступна.

"Таку тактику ворог обирає у відповідь на те, що не має переваг уздовж лінії бойового зіткнення", - пояснила представниця Сил оборони.

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"Уздовж лінії бойового зіткнення, ворог тероризує, і намагається зачіпати більш глибокі тили. Зокрема, вчорашній удар по Одеській області", - наголосила вона.

Пресофіцерка уточнила, що ракети РФ вдарили прямо по Одесі, в рекреаційну зону, постраждали будинки навколо, вибило скління.

"Є постраждалі люди, по допомогу звернулися щонайменше 9 осіб, у когось реакція на стрес, у когось поранення від уламків, осколків, тому що дуже багато скла летіло", - додала Гуменюк.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Удари РФ по Україні

Нагадаємо, після нічної атаки Одеса залишилася без електроенергії. Перед атакою дронами окупанти випустили по Одеській області протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Раніше Росія здійснила атаки ракетами і дронами по Україні в ніч на 21 і 22 березня після того, як тривалий час масованих атак не здійснювалося. Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що тепер ракетні удари продовжаться, і варто бути готовими до того, що вони можуть відбуватися навіть щодня.

Експерт із державної політики в паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев не виключив, що найближчим часом РФ продовжить бити по об'єктах енергетики України.

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