"Чия б не була ракета, винна у цьому РФ": прем’єр Нідерландів звинуватив Росію в ракетному ударі по Польщі

Прем’єр Нідерландів звинуватив Росію в ракетному ударі по Польщі/ УНІАН, twittwe.com/wolski_jaros

Прем’єрміністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що вина за падіння ракети у польському селі Пшеводув 15 листопада все одно лежить на Росії, навіть незважаючи на те, чия це була ракета.

Адже цей інцидент був би неможливим, якби не масована ракетна атака російських окупантів по Україні. Про це Рютте написав у Twitter.

Він нагадав про проведення зустрічі щодо інциденту лідерів країн G7 і НАТО, які присутні на саміті Групи двадцяти на Балі.

Рютте зазначив, що усі закликають спочатку з’ясувати факти, і вже тоді робити висновки. Тому, за його словами, потрібно підтримати розслідування, яке почала Польща.

Проте прем’єр Нідерландів наголосив, що є очевидні речі. Наприклад те, що без ракетного удару РФ по Україні цього інциденту на території Польщі не було б.

"Очевидно одне: цього не сталось би, якби не жахливі ракетні удари РФ проти України. Ми продовжуємо підтримувати Україну, яка обороняється від російської агресії", – наголосив він.

Ракетний удар по Польщі

15 листопада в Польщі пролунав вибух. По зерносушарці у польському селі Пшеводув, яке розташоване за 10 км від кордону з Україною, вдарили дві ракети. Внаслідок удару загинули дві людини. Після цього прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький скликав термінове засідання Комітету Ради міністрів з питань нацбезпеки і оборони країни.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Польщі і заявив, що це є доказом, що РФ не зупинить свій терор на Україні. Він закликав "поставити на місце терориста".

У той же час в Росії заявили, що вони нібито "не причетні" до ситуації в Польщі. Там стверджують, що окупанти нібито навіть не намагалися вдарити по якихось цілях поблизу українсько-польського кордону.

Пізніше стало відомо, що літак НАТО, який перебував у повітряному просторі Польщі 15 листопада, відстежив ракету, що впала на території країни. Інформація про радіолокаційні сліди ракети була надана НАТО й Польщі. Хто запустив ракету і звідки вона була випущена – не уточнюється.

Влада Польщі почала розглядати можливість активації статті 4 Північноатлантичного договору. У ній йдеться про проведення спільних консультацій на вимогу одного з членів Альянсу, який вважає, що його територіальна цілісність, політична незалежність або безпека опинилися під загрозою.

У той же час президент США Джо Байден назвав "малоймовірним" запуск ракети, яка призвела до вибухів і загибелі людей у Польщі, з Росії. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у коментарі щодо інциденту заявив, нібито "це не має нічого спільного з Росією".

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