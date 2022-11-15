"Треба поставити на місце терориста": Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Польщі

Зеленский відреагував на ракетний удар РФ по Польщі / скріншот

Росія сьогодні, 15 листопада, вдарила ракетами по території Польщі. Внаслідок цього загинули люди. Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ не зупинить свій терор на Україні і Польща є тому доказом.

Зеленський закликав "поставити на місце терориста". Про це він заявив під час свого відеозвернення.

"Ось це відповідь від Росії для Індонезії, Індії та Китаю, які говорили про те, що війну треба закінчувати. Росія каже світу, що хоче продовжувати. Тепер відповідь за світом. Тим більше сьогодні сталося те, про що ми давно попереджали. Ми говорили, що терор не обмежиться нашими державними кордонами. Він вже поширюється на території Молдови, а сьогодні російські ракети вдарили по Польщі, по території нашої дружньої країни, загинули люди. Прийміть, будь ласка, співчуття від усіх українських братів", - сказав Володимир Зеленський.

Він переконаний, що це не просто ракетний удар, це удар по колективній безпеці НАТО. Путін намагається досягнути екскалації на фронті.

"Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною Росія не обмежиться. Польща, держави Балтії - питання часу, коли б російський терор пішов далі. Треба поставити на місце терориста. Чим довше Росія відчуває безкарність, тим більша буде загроза для усіх, кого можуть досягнути російські ракети. Бити ракетами по території НАТО - це російський ракетний удар по колективній безпеці. Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти", - додав Зеленський.

Зеленский відреагував на ракетний удар РФ по Польщі / скріншот

Ракетний удар по Польщі

Нагадаємо, Росія завдала ракетного удару по Польщі 15 листопада. Дві ракети вдарили по селу Пшеводове, яке розташоване в 10 км від кордону з Україною. "Приліт" зафіксували по місцевій зерносушарці. Внаслідок цього загинули дві людини.

Прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький скликав термінове засідання Комітету Ради міністрів з питань нацбезпеки і оборони країни.

Ракетна атака на Україну 15 листопада

15 листопада Росія завдала черговий масований ракетний удар по Україні, запустивши багато ракет. У Києві потрапили по трьох житлових будинках.

Після масової ракетної атаки половина України залишилася без світла.

10 листопада спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що російські окупанти готуються до масованого удару по Україні. Вони почали накопичувати ракети. Командування РФ не здійснює поодинокі удари ракет або безпілотників, тому що, зрозуміло, результатів від них "не так багато", говорить Ігнат. Він переконаний, що зараз Росія намагається наростити запаси.

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