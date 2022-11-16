"Це не має нічого спільного з Росією": Еродоган прокоментував падіння ракети в Польщі

Ердоган прокоментував падіння ракети в Польщі 15 листопада / Фото Reuters

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що США та інші країни говорять про те, що ракета, яка впала в Польщі та вбила двох людей, не була випущена Росією.

Про це турецький лідер заявив на пресконференції на саміті Великої двадцятки (G20), передає Anadolu.

"Я повинен поважати заяву Росії. Для нас важливо, що Росія сказала: "Ця справа не має до нас ніякого відношення". Заява Байдена про те, що ракети не російського виробництва, показує, що це не має нічого спільного з Росією", - сказав Ердоган.

Від також додав, що "в той час як ми намагаємося зібрати Росію та Україну за одним столом, немає необхідності шукати третього учасника цієї війни".

На зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем турецький президент зазначив, що слід провести "детальне дослідження цих питань", передає CNN Turk.

"Важливо також, що Байден сказав, що ці ракети не російського виробництва", - цитує телеканал Ердогана.

Ракетний удар по Польщі

15 листопада в Польщі пролунав вибух. Дві ракети вдарили по селу Пшеводув, яке розташоване за 10 км від кордону з Україною. "Приліт" зафіксували по місцевій зерносушарці. В результаті загинули дві людини.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликав термінове засідання Комітету Ради міністрів з питань нацбезпеки і оборони країни.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Польщі та заявив, що це все провокує суттєву ескалацію, реагувати потрібно негайно. Зеленський закликав "поставити на місце терориста".

Разом з тим у РФ продовжують брехати і хочуть уникнути відповідальності, заявляючи, що вони нібито до цього "не причетні". Там стверджують, що окупанти нібито навіть не намагалися вдарити по якихось цілях поблизу українсько-польського кордону.

Літак НАТО, який перебував у повітряному просторі Польщі 15 листопада, відстежив ракету, що впала на території країни. Про це повідомляє CNN з посиланням на військового представника Альянсу.

Інформація по радіолокаційних слідах ракети була надана НАТО і Польщі. Хто запустив ракету і звідки вона була випущена - не уточнюється.

Президент США Джо Байден назвав "малоімовірним" запуск ракети, яка призвела до вибухів і загибелі людей у Польщі, з Росії.

Водночас у Польщі підтвердили, що на території країни дійсно впала ракета російського виробництва. Глава польської дипломатії Збігнєв Рау викликав російського посла у Варшаві для пояснень

Інші новини: