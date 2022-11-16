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Польща імовірно застосує статтю 4 Статуту НАТО через удар ракети: що це означає

16 листопада 2022, 07:09

На даний момент немає офіційного підтвердження про те, що вибух у Польщі 15 листопада, який убив двох людей, стався від російських ракет.

НАТО
США і західні союзники заявили, що проводять розслідування інциденту в Польщі / Reuters

Влада Польщі почала розглядати можливість активації статті 4 Північноатлантичного договору. У ній йдеться про проведення спільних консультацій на вимогу одного з членів Альянсу, який вважає, що його територіальна цілісність, політична незалежність або безпека опинилися під загрозою.

Про це заявив прессекретар польського уряду Петро Мюллер, повідомляє Reuters.

"Хвилину тому ми вирішили перевірити, чи є підстави для запуску процедур за статтею 4 Північноатлантичного договору", – заявив Мюллер.

Також, за його словами, Польща підвищує боєготовність деяких військових частин. При цьому спікер відмовився відповідати на будь-які питання про інцидент.

Водночас США та західні союзники заявили, що проводять розслідування. На даний момент немає офіційного підтвердження про те, що вибух у Польщі стався від російських ракет.

Зазначимо, відповідно до статті 4 установчого договору НАТО, члени можуть порушити будь-яке питання, яке викликає занепокоєння, особливо пов'язане з безпекою будь-якої країни-члена.

Як повідомляв Главред, літак НАТО, який знаходився в повітряному просторі Польщі 15 листопада, відстежив ракету, що впала на території країни. Про це повідомляє CNN з посиланням на військового представника Альянсу.

Інформація щодо радіолокаційних слідів ракети була надана НАТО й Польщі. Хто запустив ракету і звідки вона була випущена - не уточнюється.

Ракетний удар по Польщі

15 листопада у Польщі пролуав вибух. Дві ракети вдарили по селу Пшеводув, яке розташоване за 10 км від кордону з Україною. "Приліт" зафіксували по місцевій зерносушарці. В результаті загинули дві людини.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликав термінове засідання комітету Ради міністрів з питань нацбезпеки і оборони країни.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар РФ та заявив, що це все провокує суттєву ескалацію, реагувати потрібно негайно. Зеленський закликав "поставити на місце терориста".

Разом з тим у РФ продовжують брехати і хочуть уникнути відповідальності, заявляючи, що вони нібито до цього "не причетні". Там стверджують, що окупанти нібито навіть не намагалися вдарити по якихось цілях поблизу українсько-польського кордону.

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