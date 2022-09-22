Що в секретному пункті указу Путіна: Пономарьов назвав число майбутніх мобілізованих в РФ

Пономарьов назвав число майбутніх мобілізованих в РФ / скріншот

У секретному сьомому пункті указу президента РФ Володимира Путіна про мобілізацію йдеться про чисельність.

Колишній депутат Державної Думи Російської Федерації Ілля Пономарьов на YouTube-каналі "Аргумент" заявив, що в документі зазначено, що мобілізувати повинні мільйон росіян, а не 300 тисяч, як було оголошено.

За його словами, Путін збрехав, коли говорив про часткову мобілізацію, тому що за формулюваннями видно, що мобілізація загальна.

"Що стосується засекреченого пункту, то за моєю інформацією, в ньому йдеться про чисельність мобілізованих, а саме про встановлення цифри в мільйон. У підсумку вони надійшли м'якше і переписали звернення Путіна, щоб не злити народ", - пояснив Пономарьов.

Також він зазначив, що проти мобілізації виступає навіть найближче оточення Путіна, тому варто очікувати, що саме його наближені усунуть нинішнього президента РФ.

Мобілізація в Росії

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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