"Комплексна програма утилізації росіян": у Зеленського відреагували на мобілізацію в РФ

Україна відреагувала на оголошення мобілізації в РФ / Колаж фото Офіс президента, УНІАН, Reuters

Російський диктатор Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в РФ. Українська влада вже потролила це рішення. Радник Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що у Путіна "все йде за планом".

Він додав, що раніше Кремль хотів захопити Київ за три дні, а тепер росіянам загрожує мобілізація та тюрма за дезертирство.

"Йшов 210-й день "триденної війни". Росіяни, які вимагали знищити Україну, нарешті отримали: 1) мобілізацію; 2) закриті кордони, блокування банківських рахунків; 3) тюрму за дезертирство; 4) спецзагони для "опущених" у ПВК. Все ще йде за планом, чи не так? У життя чудове почуття гумору", – написав Подоляк.

Україна відреагувала на оголошення мобілізації в РФ / скріншот

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов назвав план Путіна по захопленню України комплексною програмою по утилізації росіян.

"Щодо останніх заяв. План Путіна "Бермудський трикутник" - комплексна програма утилізації росіян: ухилення від мобілізації - тюрма - ПВК "Вагнера". Далі: український фронт - ліквідація - "Біла Лада", - пожартував Данілов.

Україна відреагувала на оголошення мобілізації в РФ / скріншот

Мобілізація в Росії

Раніше генерал США у відставці Бен Ходжес прокоментував таку можливість і заявив, що РФ буде потрібно кілька місяців, поки нових солдатів екіпірують, навчать і підготують до відправки в бій. Тому це не сильно вплине на війну.

20 вересня Держдума Росії в цілому прийняла поправки до Кримінального кодексу. Там з'явилися поняття "мобілізація" і "воєнний час". Якщо військовий самовільно покине частину в період мобілізації, йому може загрожувати кримінальна відповідальність на строк до 10 років. Далі зміни має затвердити Рада Федерації.

Після цього розмови про можливу мобілізацію в РФ заточилися з новою силою. Проте у Держдумі РФ заявили, що прийняті "військові" закони не означають оголошення загальної мобілізації у Росії.

Вже 21 вересня російський диктатор Володимир Путін особисто оголосив про мобілізацію в РФ. Правда він переконує, що загальну мобілізацію вводити ніхто не буде, адже мова нібито йде виключно про часткову мобілізацію.

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